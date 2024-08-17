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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:52 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/vzryv-1966823191.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 17.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в городе Сумы, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T22:52
2024-08-17T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сумы
сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в Сумской области и еще пяти регионах Украины была объявлена воздушная тревога. "В Сумах прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, сумы, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумы, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

"Общественное": в городе Сумы прогремел взрыв

© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в Сумской области и еще пяти регионах Украины была объявлена воздушная тревога.
«
"В Сумах прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСумыСумская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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