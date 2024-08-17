Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Страна": взрыв прогремел в субботу в Сумах на северо-востоке Украины
© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна".
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"О взрыве в Сумах сообщают местные паблики", - говорится в Telegram-канале издания.
В субботу в Киеве и ряде областей Украины, в том числе в Сумской области, была объявлена воздушная тревога, она звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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