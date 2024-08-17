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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 17.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
В Кривом Роге в субботу прогремел взрыв на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:53
2024-08-17T13:53
2024-08-17T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
полтавская область
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В Кривом Роге в субботу прогремел взрыв на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Кривом Роге слышны звуки взрыва", - сообщает телеканал со ссылкой на данные своих корреспондентов. Ранее в субботу тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, она звучит до сих пор.
https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966528633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Полтавская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге после воздушной тревоги