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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 17.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

В Кривом Роге в субботу прогремел взрыв на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T13:53

2024-08-17T13:53

2024-08-17T13:53

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

полтавская область

украина

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В Кривом Роге в субботу прогремел взрыв на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Кривом Роге слышны звуки взрыва", - сообщает телеканал со ссылкой на данные своих корреспондентов. Ранее в субботу тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, она звучит до сих пор.

https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966528633.html

кривой рог

полтавская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кривой рог, полтавская область, украина