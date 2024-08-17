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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/vzryv-1966762692.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 17.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
В Кривом Роге в субботу прогремел взрыв на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:53
2024-08-17T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
полтавская область
украина
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В Кривом Роге в субботу прогремел взрыв на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Кривом Роге слышны звуки взрыва", - сообщает телеканал со ссылкой на данные своих корреспондентов. Ранее в субботу тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, она звучит до сих пор.
https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966528633.html
кривой рог
полтавская область
украина
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в мире, кривой рог, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Полтавская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге после воздушной тревоги

© Фото очевидцаЗадымление в Кривом Роге
Задымление в Кривом Роге - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото очевидца
Задымление в Кривом Роге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В Кривом Роге в субботу прогремел взрыв на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Кривом Роге слышны звуки взрыва", - сообщает телеканал со ссылкой на данные своих корреспондентов.
Ранее в субботу тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, она звучит до сих пор.
Учения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В подполье рассказали об ударе по ВСУ в Кривом Роге
16 августа, 09:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогПолтавская областьУкраина
 
 
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