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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске - РИА Новости, 17.08.2024
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12:15 17.08.2024
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске - РИА Новости, 17.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске
Врыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Краматорске, предположительно, удар пришелся по промзоне, где расположен Новокраматорский машиностроительный завод... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T12:15
2024-08-17T12:15
в мире
краматорск
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Врыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Краматорске, предположительно, удар пришелся по промзоне, где расположен Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Сообщают о прилетах по промзоне Краматорска. Местные паблики пишут, что под удар попал завод НКМЗ", - говорится в сообщении издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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в мире, краматорск, киев
В мире, Краматорск, Киев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске

"Страна": в промзоне в Краматорске прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Врыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Краматорске, предположительно, удар пришелся по промзоне, где расположен Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Сообщают о прилетах по промзоне Краматорска. Местные паблики пишут, что под удар попал завод НКМЗ", - говорится в сообщении издания.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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