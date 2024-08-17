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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске - РИА Новости, 17.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске
Врыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Краматорске, предположительно, удар пришелся по промзоне, где расположен Новокраматорский машиностроительный завод... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T12:15
2024-08-17T12:15
2024-08-17T12:15
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краматорск
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Врыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Краматорске, предположительно, удар пришелся по промзоне, где расположен Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Сообщают о прилетах по промзоне Краматорска. Местные паблики пишут, что под удар попал завод НКМЗ", - говорится в сообщении издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, краматорск, киев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске
"Страна": в промзоне в Краматорске прогремел взрыв