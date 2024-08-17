https://ria.ru/20240817/vzryv-1966752214.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске - РИА Новости, 17.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Краматорске

Врыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Краматорске, предположительно, удар пришелся по промзоне, где расположен Новокраматорский машиностроительный завод... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T12:15

2024-08-17T12:15

2024-08-17T12:15

в мире

краматорск

киев

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Врыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Краматорске, предположительно, удар пришелся по промзоне, где расположен Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Сообщают о прилетах по промзоне Краматорска. Местные паблики пишут, что под удар попал завод НКМЗ", - говорится в сообщении издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

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краматорск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, краматорск, киев