https://ria.ru/20240817/vzryv-1966733361.html

Прошлогодний взрыв в Сергиевом Посаде повредил более тысячи квартир

Прошлогодний взрыв в Сергиевом Посаде повредил более тысячи квартир - РИА Новости, 17.08.2024

Прошлогодний взрыв в Сергиевом Посаде повредил более тысячи квартир

Прошлогодний взрыв в Сергиевом Посаде повредил более тысячи квартир, 64 частных дома, более 200 машин и 11 административных зданий, говорится в официальных... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T08:48

2024-08-17T08:48

2024-08-17T09:31

происшествия

сергиев посад

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Прошлогодний взрыв в Сергиевом Посаде повредил более тысячи квартир, 64 частных дома, более 200 машин и 11 административных зданий, говорится в официальных судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Тогда власти сообщили, что ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания, за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Сейчас же, как сообщалось ранее, следствие признало 9 человек погибшими, не менее 100 человек были ранены. Следствие возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, был задержан технический директор компании. "Повреждены: 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объектов недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов, то есть причинен крупный материальный ущерб", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240806/vzryv-1964400372.html

https://ria.ru/20240807/sk-1964584018.html

сергиев посад

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сергиев посад