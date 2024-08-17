https://ria.ru/20240817/vzryv-1966733361.html
Прошлогодний взрыв в Сергиевом Посаде повредил более тысячи квартир
Прошлогодний взрыв в Сергиевом Посаде повредил более тысячи квартир - РИА Новости, 17.08.2024
Прошлогодний взрыв в Сергиевом Посаде повредил более тысячи квартир
Прошлогодний взрыв в Сергиевом Посаде повредил более тысячи квартир, 64 частных дома, более 200 машин и 11 административных зданий, говорится в официальных... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T08:48
2024-08-17T08:48
2024-08-17T09:31
происшествия
сергиев посад
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Прошлогодний взрыв в Сергиевом Посаде повредил более тысячи квартир, 64 частных дома, более 200 машин и 11 административных зданий, говорится в официальных судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Тогда власти сообщили, что ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания, за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Сейчас же, как сообщалось ранее, следствие признало 9 человек погибшими, не менее 100 человек были ранены. Следствие возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, был задержан технический директор компании. "Повреждены: 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объектов недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов, то есть причинен крупный материальный ущерб", - сказано в документе.
https://ria.ru/20240806/vzryv-1964400372.html
https://ria.ru/20240807/sk-1964584018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергиев посад
Происшествия, Сергиев Посад
Прошлогодний взрыв в Сергиевом Посаде повредил более тысячи квартир
Прошлогодний взрыв в Сергиевом Посаде повредил более тысячи квартир и 200 машин
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Прошлогодний взрыв в Сергиевом Посаде повредил более тысячи квартир, 64 частных дома, более 200 машин и 11 административных зданий, говорится в официальных судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде
произошел утром 9 августа 2023 года. Тогда власти сообщили, что ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания, за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Сейчас же, как сообщалось ранее, следствие признало 9 человек погибшими, не менее 100 человек были ранены.
Следствие возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, был задержан технический директор компании.
"Повреждены: 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объектов недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов, то есть причинен крупный материальный ущерб", - сказано в документе.