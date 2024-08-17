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В Сумах прогремел сильный взрыв, сообщили СМИ
В Сумах прогремел сильный взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.08.2024
В Сумах прогремел сильный взрыв, сообщили СМИ
Новый сильный взрыв прогремел в городе Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T06:21
2024-08-17T06:21
2024-08-17T06:21
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дмитрий песков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новый сильный взрыв прогремел в городе Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "В Сумах - сильный взрыв", - говорится в Telegram-канале ТСН. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, помимо Сумской области, сигнал воздушной тревоги также звучит в Черниговской и Харьковской областях. Ночью в субботу украинские СМИ сообщали как минимум о двух сериях взрывов - в Сумской области и самих Сумах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, В мире
В Сумах прогремел сильный взрыв, сообщили СМИ
ТСН: в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел новый сильный взрыв