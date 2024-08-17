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В прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде погибли девять человек
В прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде погибли девять человек - РИА Новости, 17.08.2024
В прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде погибли девять человек
Следствие считает погибшими при взрыве в подмосковном Сергиевом Посаде, который произошел год назад, девять человек, пострадали не менее 100, говорится в... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T03:39
2024-08-17T03:39
2024-08-17T03:57
сергиев посад
происшествия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следствие считает погибшими при взрыве в подмосковном Сергиевом Посаде, который произошел год назад, девять человек, пострадали не менее 100, говорится в судебных материалах дела, которые есть в распоряжении у РИА Новости.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Тогда власти сообщили, что ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания, за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась.Следствие возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, был задержан технический директор компании.Как говорится в документах, взрыв произошел в одном из складских помещений, который не был предназначен для хранения пороха и пиротехнических изделий."В результате... девять человек погибли, не менее 100 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в материалах.
https://ria.ru/20240815/pozhar-1966484112.html
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сергиев посад, происшествия
Сергиев Посад, Происшествия
В прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде погибли девять человек
В прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде погибли девять человек
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следствие считает погибшими при взрыве в подмосковном Сергиевом Посаде, который произошел год назад, девять человек, пострадали не менее 100, говорится в судебных материалах дела, которые есть в распоряжении у РИА Новости.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Тогда власти сообщили, что ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания, за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась.
Следствие возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, был задержан технический директор компании.
Как говорится в документах, взрыв произошел в одном из складских помещений, который не был предназначен для хранения пороха и пиротехнических изделий.
"В результате... девять человек погибли, не менее 100 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в материалах.