Рейтинг@Mail.ru
В прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде погибли девять человек - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 17.08.2024 (обновлено: 03:57 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/vzryv-1966721086.html
В прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде погибли девять человек
В прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде погибли девять человек - РИА Новости, 17.08.2024
В прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде погибли девять человек
Следствие считает погибшими при взрыве в подмосковном Сергиевом Посаде, который произошел год назад, девять человек, пострадали не менее 100, говорится в... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T03:39
2024-08-17T03:57
сергиев посад
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889132674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_64ef572207fcfa0b0d7be203124d888b.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следствие считает погибшими при взрыве в подмосковном Сергиевом Посаде, который произошел год назад, девять человек, пострадали не менее 100, говорится в судебных материалах дела, которые есть в распоряжении у РИА Новости.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Тогда власти сообщили, что ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания, за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась.Следствие возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, был задержан технический директор компании.Как говорится в документах, взрыв произошел в одном из складских помещений, который не был предназначен для хранения пороха и пиротехнических изделий."В результате... девять человек погибли, не менее 100 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в материалах.
https://ria.ru/20240815/pozhar-1966484112.html
https://ria.ru/20240814/magate-1966052503.html
сергиев посад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889132674_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_01223208a13a43533c75336a6f6fb01a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергиев посад, происшествия
Сергиев Посад, Происшествия
В прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде погибли девять человек

В прошлогоднем взрыве в Сергиевом Посаде погибли девять человек

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиСотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следствие считает погибшими при взрыве в подмосковном Сергиевом Посаде, который произошел год назад, девять человек, пострадали не менее 100, говорится в судебных материалах дела, которые есть в распоряжении у РИА Новости.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Тогда власти сообщили, что ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания, за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась.
Пожар в Люберцах - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили
15 августа, 21:02
Следствие возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, был задержан технический директор компании.
Как говорится в документах, взрыв произошел в одном из складских помещений, который не был предназначен для хранения пороха и пиротехнических изделий.
"В результате... девять человек погибли, не менее 100 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в материалах.
Пожар на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В МАГАТЭ ознакомились с доказательствами по пожару на ЗАЭС
14 августа, 00:09
 
Сергиев ПосадПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала