https://ria.ru/20240817/vyplata-1966824490.html

Минцифры расширило список получателей выплаты в Курской области

Минцифры расширило список получателей выплаты в Курской области - РИА Новости, 17.08.2024

Минцифры расширило список получателей выплаты в Курской области

Минцифры РФ расширило список тех, кто может получить денежную выплату в Курской области, разослав уведомления на "Госуслугах" о необходимости повторной подачи... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T23:10

2024-08-17T23:10

2024-08-17T23:10

общество

россия

курская область

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минцифры РФ расширило список тех, кто может получить денежную выплату в Курской области, разослав уведомления на "Госуслугах" о необходимости повторной подачи заявлений из-за упрощения условий, сообщили журналистам в министерстве. "Минцифры разослало письма на "Госуслугах" о необходимости подать заново заявление на денежную выплату жителям Курской области из-за упрощений условий. Это поможет большему количеству граждан получить выплату", - говорится в сообщении. Отмечается, что теперь выплату могут получить граждане, постоянно или временно зарегистрированные на "пострадавших территориях", иностранные граждане и лица без гражданства. По словам ведомства, некоторые граждане получили отказ в выплатах из-за ошибок в заявлении. Частая причина - совпадение адреса регистрации с адресом фактического нахождения, который указан в заявлении. "Просьба подать заново корректные заявления, внимательно проверив их перед отправкой", - добавили в ведомстве. Там напомнили, что выплата положена тем, кто переехал в другие населенные пункты. Если заявление уже подано и отказ не пришел, нужно дождаться его рассмотрения. Ранее в субботу в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко журналистам сообщили, что денежные выплаты доступны гражданам, которые имеют постоянную или временную регистрацию по месту жительства в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах.

https://ria.ru/20240817/gosuslugi-1966793005.html

https://ria.ru/20240809/svyaz-1965121029.html

россия

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, курская область, дмитрий григоренко