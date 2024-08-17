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Минцифры расширило список получателей выплаты в Курской области - РИА Новости, 17.08.2024
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23:10 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/vyplata-1966824490.html
Минцифры расширило список получателей выплаты в Курской области
Минцифры расширило список получателей выплаты в Курской области - РИА Новости, 17.08.2024
Минцифры расширило список получателей выплаты в Курской области
Минцифры РФ расширило список тех, кто может получить денежную выплату в Курской области, разослав уведомления на "Госуслугах" о необходимости повторной подачи... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T23:10
2024-08-17T23:10
общество
россия
курская область
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минцифры РФ расширило список тех, кто может получить денежную выплату в Курской области, разослав уведомления на "Госуслугах" о необходимости повторной подачи заявлений из-за упрощения условий, сообщили журналистам в министерстве. "Минцифры разослало письма на "Госуслугах" о необходимости подать заново заявление на денежную выплату жителям Курской области из-за упрощений условий. Это поможет большему количеству граждан получить выплату", - говорится в сообщении. Отмечается, что теперь выплату могут получить граждане, постоянно или временно зарегистрированные на "пострадавших территориях", иностранные граждане и лица без гражданства. По словам ведомства, некоторые граждане получили отказ в выплатах из-за ошибок в заявлении. Частая причина - совпадение адреса регистрации с адресом фактического нахождения, который указан в заявлении. "Просьба подать заново корректные заявления, внимательно проверив их перед отправкой", - добавили в ведомстве. Там напомнили, что выплата положена тем, кто переехал в другие населенные пункты. Если заявление уже подано и отказ не пришел, нужно дождаться его рассмотрения. Ранее в субботу в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко журналистам сообщили, что денежные выплаты доступны гражданам, которые имеют постоянную или временную регистрацию по месту жительства в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах.
https://ria.ru/20240817/gosuslugi-1966793005.html
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общество, россия, курская область, дмитрий григоренко
Общество, Россия, Курская область, Дмитрий Григоренко
Минцифры расширило список получателей выплаты в Курской области

Минцифры расширило список тех, кому положена денежная выплата в Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРаздача гумпомощи эвакуированным жителям Курской области
Раздача гумпомощи эвакуированным жителям Курской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Раздача гумпомощи эвакуированным жителям Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минцифры РФ расширило список тех, кто может получить денежную выплату в Курской области, разослав уведомления на "Госуслугах" о необходимости повторной подачи заявлений из-за упрощения условий, сообщили журналистам в министерстве.
"Минцифры разослало письма на "Госуслугах" о необходимости подать заново заявление на денежную выплату жителям Курской области из-за упрощений условий. Это поможет большему количеству граждан получить выплату", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что теперь выплату могут получить граждане, постоянно или временно зарегистрированные на "пострадавших территориях", иностранные граждане и лица без гражданства.
По словам ведомства, некоторые граждане получили отказ в выплатах из-за ошибок в заявлении. Частая причина - совпадение адреса регистрации с адресом фактического нахождения, который указан в заявлении.
«
"Просьба подать заново корректные заявления, внимательно проверив их перед отправкой", - добавили в ведомстве.
Там напомнили, что выплата положена тем, кто переехал в другие населенные пункты. Если заявление уже подано и отказ не пришел, нужно дождаться его рассмотрения.
Ранее в субботу в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко журналистам сообщили, что денежные выплаты доступны гражданам, которые имеют постоянную или временную регистрацию по месту жительства в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах.
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ОбществоРоссияКурская областьДмитрий Григоренко
 
 
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