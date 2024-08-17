Рейтинг@Mail.ru
Постпред Крыма назвал ВСУ наемническими войсками НАТО - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/vsu-1966775411.html
Постпред Крыма назвал ВСУ наемническими войсками НАТО
Постпред Крыма назвал ВСУ наемническими войсками НАТО - РИА Новости, 17.08.2024
Постпред Крыма назвал ВСУ наемническими войсками НАТО
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Вооруженные силы Украины... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:29
2024-08-17T15:29
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
георгий мурадов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Вооруженные силы Украины фактически являются наемническими войсками НАТО, а нападение на Курскую область - необъявленной войной. "Детальное изучение правовой стороны вопроса, особенно после прямого нападения на территорию РФ 6 августа, приводит экспертов по международному праву к выводу о том, что происходящие события следует квалифицировать как необъявленную войну Североатлантического блока против нашей страны. Речь идет о начатой против нашей Родины полномасштабной наемнической войны НАТО", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, в международном праве нетрудно найти определение наемных войск или наемных армий, которое осуждено в целом ряде международных конвенций как особо опасное преступление против государств и народов. "В нашем случае в качестве наемных войск выступает нанятая через ее верховного главнокомандующего Зеленского военная организация, называемая ВСУ (Вооруженные силы Украины). Она щедро оплачивается из бюджетов стран НАТО и бесплатно этими же странами оснащается современными вооружениями", - сказал Мурадов. По его словам, вооружения ВСУ предоставлены под конкретную задачу ведения войны против России. "Страны альянса, поставляющие оружие, планируют военные и диверсионные акции, дают разрешение на использование тех или иных видов вооружений, обеспечивают международное информационно-пропагандистское и фейковое юридическое прикрытие проводимым операциям с помощью контролируемых мировых СМИ и соцсетей, ведут на регулярной основе подготовку ВСУ, прежде всего ее офицерского состава, штурмовиков, летчиков, танкистов и иных военных специалистов высокой квалификации силами своих инструкторов преимущественно на территории государств альянса, - сказал Мурадов. Кроме того, по его словам, в состав ВСУ введены многочисленные военные самих стран блока и наемники некоторых других государств, которые непосредственно участвуют в боевых действиях против России. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240817/bomba-1966713967.html
https://ria.ru/20240817/minoborony-1966761628.html
https://ria.ru/20240817/germaniya-1966754770.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, георгий мурадов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Георгий Мурадов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО
Постпред Крыма назвал ВСУ наемническими войсками НАТО

Постпред Крыма Мурадов: ВСУ фактически являются наемническими войсками НАТО

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Вооруженные силы Украины фактически являются наемническими войсками НАТО, а нападение на Курскую область - необъявленной войной.
«
"Детальное изучение правовой стороны вопроса, особенно после прямого нападения на территорию РФ 6 августа, приводит экспертов по международному праву к выводу о том, что происходящие события следует квалифицировать как необъявленную войну Североатлантического блока против нашей страны. Речь идет о начатой против нашей Родины полномасштабной наемнической войны НАТО", - сказал Мурадов РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Россия довела Киев до последней черты
Вчера, 00:34
По его словам, в международном праве нетрудно найти определение наемных войск или наемных армий, которое осуждено в целом ряде международных конвенций как особо опасное преступление против государств и народов.
«
"В нашем случае в качестве наемных войск выступает нанятая через ее верховного главнокомандующего Зеленского военная организация, называемая ВСУ (Вооруженные силы Украины). Она щедро оплачивается из бюджетов стран НАТО и бесплатно этими же странами оснащается современными вооружениями", - сказал Мурадов.
По его словам, вооружения ВСУ предоставлены под конкретную задачу ведения войны против России.
«
"Страны альянса, поставляющие оружие, планируют военные и диверсионные акции, дают разрешение на использование тех или иных видов вооружений, обеспечивают международное информационно-пропагандистское и фейковое юридическое прикрытие проводимым операциям с помощью контролируемых мировых СМИ и соцсетей, ведут на регулярной основе подготовку ВСУ, прежде всего ее офицерского состава, штурмовиков, летчиков, танкистов и иных военных специалистов высокой квалификации силами своих инструкторов преимущественно на территории государств альянса, - сказал Мурадов.
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Российские военные уничтожили Су-24 и три вертолета ВСУ
Вчера, 13:34
Кроме того, по его словам, в состав ВСУ введены многочисленные военные самих стран блока и наемники некоторых других государств, которые непосредственно участвуют в боевых действиях против России.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
На Западе предупредили Украину о скорой потере важного союзника
Вчера, 12:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьГеоргий МурадовВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала