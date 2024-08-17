Постпред Крыма назвал ВСУ наемническими войсками НАТО
Постпред Крыма Мурадов: ВСУ фактически являются наемническими войсками НАТО
© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Вооруженные силы Украины фактически являются наемническими войсками НАТО, а нападение на Курскую область - необъявленной войной.
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"Детальное изучение правовой стороны вопроса, особенно после прямого нападения на территорию РФ 6 августа, приводит экспертов по международному праву к выводу о том, что происходящие события следует квалифицировать как необъявленную войну Североатлантического блока против нашей страны. Речь идет о начатой против нашей Родины полномасштабной наемнической войны НАТО", - сказал Мурадов РИА Новости.
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По его словам, в международном праве нетрудно найти определение наемных войск или наемных армий, которое осуждено в целом ряде международных конвенций как особо опасное преступление против государств и народов.
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"В нашем случае в качестве наемных войск выступает нанятая через ее верховного главнокомандующего Зеленского военная организация, называемая ВСУ (Вооруженные силы Украины). Она щедро оплачивается из бюджетов стран НАТО и бесплатно этими же странами оснащается современными вооружениями", - сказал Мурадов.
По его словам, вооружения ВСУ предоставлены под конкретную задачу ведения войны против России.
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"Страны альянса, поставляющие оружие, планируют военные и диверсионные акции, дают разрешение на использование тех или иных видов вооружений, обеспечивают международное информационно-пропагандистское и фейковое юридическое прикрытие проводимым операциям с помощью контролируемых мировых СМИ и соцсетей, ведут на регулярной основе подготовку ВСУ, прежде всего ее офицерского состава, штурмовиков, летчиков, танкистов и иных военных специалистов высокой квалификации силами своих инструкторов преимущественно на территории государств альянса, - сказал Мурадов.
Кроме того, по его словам, в состав ВСУ введены многочисленные военные самих стран блока и наемники некоторых других государств, которые непосредственно участвуют в боевых действиях против России.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.