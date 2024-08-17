Рейтинг@Mail.ru
Резервы ВСУ в Курской области истощаются, заявил Алаудинов - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 17.08.2024 (обновлено: 12:41 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/vsu-1966751051.html
Резервы ВСУ в Курской области истощаются, заявил Алаудинов
Резервы ВСУ в Курской области истощаются, заявил Алаудинов - РИА Новости, 17.08.2024
Резервы ВСУ в Курской области истощаются, заявил Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что российские подразделения... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T12:04
2024-08-17T12:41
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966752581_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_473d82395961ad4f9ff97d45637ba04d.jpg
КУРСКАЯ ОБЛ., 17 авг — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что российские подразделения истощают ВСУ в Курской области. "На данный момент любой участок, где появляется техника противника, ее мы выжигаем, уничтожаем противника и потихоньку истощаем резервы противника, которые забрасываются на наш участок", — сказал генерал-майор. В четверг Алаудинов заявил, что Мартыновку уже зачистили от ВСУ, продолжается работа в других населенных пунктах Суджанского района Курской области. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным на 16 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240817/ataka-1966746077.html
https://ria.ru/20240817/peregovory-1966738570.html
https://ria.ru/20240817/wsj-1966739298.html
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966752581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e1aaec448c22ff6f63f85787cbc1ea6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджанский район, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Резервы ВСУ в Курской области истощаются, заявил Алаудинов

Алаудинов: российские силы истощают ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСКАЯ ОБЛ., 17 авг — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что российские подразделения истощают ВСУ в Курской области.
"На данный момент любой участок, где появляется техника противника, ее мы выжигаем, уничтожаем противника и потихоньку истощаем резервы противника, которые забрасываются на наш участок", — сказал генерал-майор.
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом Ланцет - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
На Западе раскрыли, кто помог ВСУ подготовить атаку на Курскую область
11:07
В четверг Алаудинов заявил, что Мартыновку уже зачистили от ВСУ, продолжается работа в других населенных пунктах Суджанского района Курской области.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Российские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
"На российской территории": на Западе предупредили Украину об опасности
09:52
По данным на 16 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
СМИ раскрыли, кого Украина направила в Курскую область
10:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала