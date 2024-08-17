https://ria.ru/20240817/vsu-1966751051.html

Резервы ВСУ в Курской области истощаются, заявил Алаудинов

Резервы ВСУ в Курской области истощаются, заявил Алаудинов - РИА Новости, 17.08.2024

Резервы ВСУ в Курской области истощаются, заявил Алаудинов

Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что российские подразделения... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T12:04

2024-08-17T12:04

2024-08-17T12:41

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛ., 17 авг — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что российские подразделения истощают ВСУ в Курской области. "На данный момент любой участок, где появляется техника противника, ее мы выжигаем, уничтожаем противника и потихоньку истощаем резервы противника, которые забрасываются на наш участок", — сказал генерал-майор. В четверг Алаудинов заявил, что Мартыновку уже зачистили от ВСУ, продолжается работа в других населенных пунктах Суджанского района Курской области. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным на 16 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240817/ataka-1966746077.html

https://ria.ru/20240817/peregovory-1966738570.html

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россия

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, суджанский район, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины