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Резервы ВСУ в Курской области истощаются, заявил Алаудинов
Резервы ВСУ в Курской области истощаются, заявил Алаудинов - РИА Новости, 17.08.2024
Резервы ВСУ в Курской области истощаются, заявил Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что российские подразделения... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T12:04
2024-08-17T12:04
2024-08-17T12:41
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛ., 17 авг — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что российские подразделения истощают ВСУ в Курской области. "На данный момент любой участок, где появляется техника противника, ее мы выжигаем, уничтожаем противника и потихоньку истощаем резервы противника, которые забрасываются на наш участок", — сказал генерал-майор. В четверг Алаудинов заявил, что Мартыновку уже зачистили от ВСУ, продолжается работа в других населенных пунктах Суджанского района Курской области. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным на 16 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240817/ataka-1966746077.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, курская область, суджанский район, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Резервы ВСУ в Курской области истощаются, заявил Алаудинов
Алаудинов: российские силы истощают ВСУ в Курской области