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Бирюков рассказал о подготовке к отопительному сезону в Москве
Бирюков рассказал о подготовке к отопительному сезону в Москве - РИА Новости, 17.08.2024
Бирюков рассказал о подготовке к отопительному сезону в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более 90% жилых домов после проведения гидравлических испытаний, сообщил... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T12:25
2024-08-17T12:25
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более 90% жилых домов после проведения гидравлических испытаний, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время подходят к завершению масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях в соответствии с утвержденным графиком продолжаются гидравлические испытания, во время которых отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в более чем 64 тысячи зданий, включая почти 32 тысячи жилых домов", – отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что к новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы будут завершены в установленный срок - до 25 августа. "Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. В ходе их проведения из эксплуатации поочередно выводятся участки магистральных тепловых сетей, поэтому на тепловые пункты временно прекращается подача теплоносителя, который и обеспечивает нагрев воды. В трубопроводах повышается давление, что позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать", –рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что уже проведены гидравлические испытания на более 8,8 тысячи километров магистральных тепловых сетей и ремонтные работы на участках разводящих тепловых сетей протяженностью около 5,8 тысячи километров. Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организована перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
https://ria.ru/20240627/biryukov-1955809294.html
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жкх, москва, петр бирюков, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ЖКХ, Москва, Петр Бирюков, МОЭК
Бирюков рассказал о подготовке к отопительному сезону в Москве
Большинство домов в Москве получили горячую воду после гидравлических испытаний
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более 90% жилых домов после проведения гидравлических испытаний, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время подходят к завершению масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях в соответствии с утвержденным графиком продолжаются гидравлические испытания, во время которых отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в более чем 64 тысячи зданий, включая почти 32 тысячи жилых домов", – отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что к новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы будут завершены в установленный срок - до 25 августа.
"Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. В ходе их проведения из эксплуатации поочередно выводятся участки магистральных тепловых сетей, поэтому на тепловые пункты временно прекращается подача теплоносителя, который и обеспечивает нагрев воды. В трубопроводах повышается давление, что позволяет специалистам ПАО "МОЭК
" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать", –рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что уже проведены гидравлические испытания на более 8,8 тысячи километров магистральных тепловых сетей и ремонтные работы на участках разводящих тепловых сетей протяженностью около 5,8 тысячи километров.
Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организована перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.