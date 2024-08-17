https://ria.ru/20240817/voda-1966753157.html

Бирюков рассказал о подготовке к отопительному сезону в Москве

Бирюков рассказал о подготовке к отопительному сезону в Москве - РИА Новости, 17.08.2024

Бирюков рассказал о подготовке к отопительному сезону в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более 90% жилых домов после проведения гидравлических испытаний, сообщил... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T12:25

2024-08-17T12:25

2024-08-17T12:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

москва

петр бирюков

моэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966392992_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e1eab469f41d65c22c0593a9393b7f01.jpg

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более 90% жилых домов после проведения гидравлических испытаний, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время подходят к завершению масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях в соответствии с утвержденным графиком продолжаются гидравлические испытания, во время которых отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в более чем 64 тысячи зданий, включая почти 32 тысячи жилых домов", – отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что к новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы будут завершены в установленный срок - до 25 августа. "Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. В ходе их проведения из эксплуатации поочередно выводятся участки магистральных тепловых сетей, поэтому на тепловые пункты временно прекращается подача теплоносителя, который и обеспечивает нагрев воды. В трубопроводах повышается давление, что позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать", –рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что уже проведены гидравлические испытания на более 8,8 тысячи километров магистральных тепловых сетей и ремонтные работы на участках разводящих тепловых сетей протяженностью около 5,8 тысячи километров. Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организована перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

https://ria.ru/20240627/biryukov-1955809294.html

https://ria.ru/20240816/moskva-1966534033.html

https://ria.ru/20240816/biryukov-1966532321.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

жкх, москва, петр бирюков, моэк