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ВКС нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 18.08.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:12 17.08.2024 (обновлено: 00:23 18.08.2024)
https://ria.ru/20240817/vks-1966819923.html
ВКС нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии
ВКС нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 18.08.2024
ВКС нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горного массива Эль-Бишри в Сирии, РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-17T22:12
2024-08-18T00:23
война в сирии
в мире
россия
эт-танф
сирия
воздушно-космические силы россии
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горного массива Эль-Бишри в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.По его словам, командование сирийской армии проводит разведку в горно-пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор. За истекшие два дня ВКС нанесли удары по четырем местам, где, как было установлено, базировались боевики, покинувшие зону Эт-Танф и скрывавшиеся в удаленных районах гор Эль-Бишри.
https://ria.ru/20240711/siriya-1959100414.html
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эт-танф
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в мире, россия, эт-танф, сирия, воздушно-космические силы россии, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Россия, Эт-Танф, Сирия, Воздушно-космические силы России, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
ВКС нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии

© Фото : Минобороны РФ/Vadim GrishankinВКС России в Сирии
ВКС России в Сирии - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : Минобороны РФ/Vadim Grishankin
ВКС России в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горного массива Эль-Бишри в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
По его словам, командование сирийской армии проводит разведку в горно-пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор. За истекшие два дня ВКС нанесли удары по четырем местам, где, как было установлено, базировались боевики, покинувшие зону Эт-Танф и скрывавшиеся в удаленных районах гор Эль-Бишри.
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Война в СирииВ миреРоссияЭт-ТанфСирияВоздушно-космические силы РоссииЦентр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
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