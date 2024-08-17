https://ria.ru/20240817/vks-1966819923.html
ВКС нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии
ВКС нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 18.08.2024
ВКС нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горного массива Эль-Бишри в Сирии, РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-17T22:12
2024-08-17T22:12
2024-08-18T00:23
война в сирии
в мире
россия
эт-танф
сирия
воздушно-космические силы россии
центр примирения враждующих сторон в сирии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155553/28/1555532806_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_796cf621096277a9676baf4dba0af7fa.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горного массива Эль-Бишри в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.По его словам, командование сирийской армии проводит разведку в горно-пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор. За истекшие два дня ВКС нанесли удары по четырем местам, где, как было установлено, базировались боевики, покинувшие зону Эт-Танф и скрывавшиеся в удаленных районах гор Эль-Бишри.
https://ria.ru/20240711/siriya-1959100414.html
россия
эт-танф
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155553/28/1555532806_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_096a709ce63faa1303e1184c8dc9513b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эт-танф, сирия, воздушно-космические силы россии, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Россия, Эт-Танф, Сирия, Воздушно-космические силы России, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
ВКС нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии
ЦПВС: ВКС России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии