https://ria.ru/20240817/vks-1966819923.html

ВКС нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии

ВКС нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 18.08.2024

ВКС нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии

ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горного массива Эль-Бишри в Сирии, РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-17T22:12

2024-08-17T22:12

2024-08-18T00:23

война в сирии

в мире

россия

эт-танф

сирия

воздушно-космические силы россии

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горного массива Эль-Бишри в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.По его словам, командование сирийской армии проводит разведку в горно-пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор. За истекшие два дня ВКС нанесли удары по четырем местам, где, как было установлено, базировались боевики, покинувшие зону Эт-Танф и скрывавшиеся в удаленных районах гор Эль-Бишри.

https://ria.ru/20240711/siriya-1959100414.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, эт-танф, сирия, воздушно-космические силы россии, центр примирения враждующих сторон в сирии