СМИ: самолет Вэнса вернулся в Милуоки из-за чрезвычайной ситуации на борту
Daily Beast: самолет Вэнса вернулся в Милуоки из-за чрезвычайной ситуации
© AP Photo / Jacquelyn MartinДжей Ди Вэнс
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса экстренно вернулся в аэропорт Милуоки штата Висконсин в связи с чрезвычайной ситуацией на борту из-за неисправности дверного уплотнителя, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на представителя политика.
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"Пилот сообщил о неисправности уплотнителя двери. После объявления чрезвычайной ситуации (самолет) Trump Force Two вернулся в Милуоки. Как только проблема была решена, самолет вернулся на запланированный маршрут в Цинциннати", — рассказала изданию представитель Вэнса Тейлор ван Кирк.
Неисправность дверного уплотнителя может привести к разгерметизации.
Издание указывает на то, что речь идет о 22-летней модели Boeing 737-800.
В прошлую субботу с проблемой во время перелета столкнулся и сам кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп: его самолет был перенаправлен на посадку в другой аэропорт также из-за технической неисправности, однако уточнений, с чем именно они были связаны, нет.
В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.