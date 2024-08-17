https://ria.ru/20240817/vens-1966715089.html

СМИ: самолет Вэнса вернулся в Милуоки из-за чрезвычайной ситуации на борту

СМИ: самолет Вэнса вернулся в Милуоки из-за чрезвычайной ситуации на борту - РИА Новости, 17.08.2024

СМИ: самолет Вэнса вернулся в Милуоки из-за чрезвычайной ситуации на борту

Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса экстренно вернулся в аэропорт Милуоки штата Висконсин в связи с чрезвычайной... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T00:52

2024-08-17T00:52

2024-08-17T05:46

милуоки

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса экстренно вернулся в аэропорт Милуоки штата Висконсин в связи с чрезвычайной ситуацией на борту из-за неисправности дверного уплотнителя, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на представителя политика."Пилот сообщил о неисправности уплотнителя двери. После объявления чрезвычайной ситуации (самолет) Trump Force Two вернулся в Милуоки. Как только проблема была решена, самолет вернулся на запланированный маршрут в Цинциннати", — рассказала изданию представитель Вэнса Тейлор ван Кирк.Неисправность дверного уплотнителя может привести к разгерметизации. Издание указывает на то, что речь идет о 22-летней модели Boeing 737-800.В прошлую субботу с проблемой во время перелета столкнулся и сам кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп: его самолет был перенаправлен на посадку в другой аэропорт также из-за технической неисправности, однако уточнений, с чем именно они были связаны, нет.В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.

https://ria.ru/20240810/tramp-1965325541.html

https://ria.ru/20240722/boeing-1961306858.html

милуоки

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милуоки, сша, дональд трамп, boeing 737-800, в мире