Рейтинг@Mail.ru
В Иерусалимском патриархате назвали Запад соучастником гонений на УПЦ - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:01 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/upts-1966823758.html
В Иерусалимском патриархате назвали Запад соучастником гонений на УПЦ
В Иерусалимском патриархате назвали Запад соучастником гонений на УПЦ - РИА Новости, 17.08.2024
В Иерусалимском патриархате назвали Запад соучастником гонений на УПЦ
Западные политические силы являются соучастниками и заговорщиками гонений украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь, следует из... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T23:01
2024-08-17T23:01
религия
украина
россия
владимир зеленский
украинская православная церковь
русская православная церковь
иерусалимская православная церковь
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957773201_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_dd7a6471b024062dbc509a4ec279fa0b.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Западные политические силы являются соучастниками и заговорщиками гонений украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь, следует из заявления иерарха Иерусалимской православной церкви архиепископа Севастийского Феодосия, опубликованного в субботу на сайте РПЦ. "Мы молимся об Украине, о мире и благоденствии ее народа. Мы очень огорчены тем, что беспрецедентные гонения против канонической Православной Церкви в Украине, возглавляемой Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, не ослабевают. Киевские власти преследуют Церковь настолько, словно их целью является полное уничтожение этой древней, богатой своей историей Церкви, основание которой относится к началу зарождения христианства на Украине", - написал митрополит Феодосий в своем заявлении, датированным 16 августа. Он отметил, что при гонениях на Украинскую православную церковь со стороны властей Украины "имеют место разрушения и разграбления храмов, хищение пожертвований, аресты епископов и священников, преследования их и тех верующих, кто не желает менять своей церковной принадлежности". Митрополит подчеркнул роль Запада и церковных организаций на Украине в этих гонениях. "Соучастниками и заговорщиками этих страшных деяний против канонической Православной Церкви на Украине являются западные политические силы, которые прилагают всевозможные усилия для того, чтобы разрушить, положить конец ее существованию и найти ей альтернативу. К огромному сожалению, все это происходит при тесном взаимодействии с хорошо известными церковными организациями", - заключил иерарх. Ранее в субботу Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал законопроект Владимира Зеленского о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - крупнейшей христианской конфессии и общине верующих в стране. В ВСЦиРО входят в том числе украинские раскольники из ПЦУ, а также лидеры мусульманской, иудейской, протестантских и католических религиозных организаций страны. В понедельник Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг сообщалось, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
https://ria.ru/20240817/zaharova-1966815071.html
https://ria.ru/20240815/upts-1966501225.html
https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957773201_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f16d6d0ff5d2cdd8fc80ab667b50bbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, русская православная церковь, иерусалимская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Иерусалимская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
В Иерусалимском патриархате назвали Запад соучастником гонений на УПЦ

Митрополит Феодосий: Запад является соучастником и заговорщиком гонений на УПЦ

CC BY-SA 3.0 / Mykola Swarnyk / Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ
Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
CC BY-SA 3.0 / Mykola Swarnyk /
Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Западные политические силы являются соучастниками и заговорщиками гонений украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь, следует из заявления иерарха Иерусалимской православной церкви архиепископа Севастийского Феодосия, опубликованного в субботу на сайте РПЦ.
"Мы молимся об Украине, о мире и благоденствии ее народа. Мы очень огорчены тем, что беспрецедентные гонения против канонической Православной Церкви в Украине, возглавляемой Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, не ослабевают. Киевские власти преследуют Церковь настолько, словно их целью является полное уничтожение этой древней, богатой своей историей Церкви, основание которой относится к началу зарождения христианства на Украине", - написал митрополит Феодосий в своем заявлении, датированным 16 августа.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей
Вчера, 21:08
Он отметил, что при гонениях на Украинскую православную церковь со стороны властей Украины "имеют место разрушения и разграбления храмов, хищение пожертвований, аресты епископов и священников, преследования их и тех верующих, кто не желает менять своей церковной принадлежности".
Митрополит подчеркнул роль Запада и церковных организаций на Украине в этих гонениях.
"Соучастниками и заговорщиками этих страшных деяний против канонической Православной Церкви на Украине являются западные политические силы, которые прилагают всевозможные усилия для того, чтобы разрушить, положить конец ее существованию и найти ей альтернативу. К огромному сожалению, все это происходит при тесном взаимодействии с хорошо известными церковными организациями", - заключил иерарх.
Ранее в субботу Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал законопроект Владимира Зеленского о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - крупнейшей христианской конфессии и общине верующих в стране. В ВСЦиРО входят в том числе украинские раскольники из ПЦУ, а также лидеры мусульманской, иудейской, протестантских и католических религиозных организаций страны.
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Глава раскольнической ПЦУ призвал митрополита УПЦ Онуфрия к диалогу
15 августа, 23:53
В понедельник Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг сообщалось, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Патриарх Сербский назвал злодеями тех, кто пытается уничтожить УПЦ
20 июля, 21:52
 
РелигияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьРусская православная церковьИерусалимская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала