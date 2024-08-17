https://ria.ru/20240817/upts-1966823758.html
В Иерусалимском патриархате назвали Запад соучастником гонений на УПЦ
В Иерусалимском патриархате назвали Запад соучастником гонений на УПЦ - РИА Новости, 17.08.2024
В Иерусалимском патриархате назвали Запад соучастником гонений на УПЦ
Западные политические силы являются соучастниками и заговорщиками гонений украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь, следует из... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T23:01
2024-08-17T23:01
2024-08-17T23:01
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русская православная церковь
иерусалимская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Западные политические силы являются соучастниками и заговорщиками гонений украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь, следует из заявления иерарха Иерусалимской православной церкви архиепископа Севастийского Феодосия, опубликованного в субботу на сайте РПЦ. "Мы молимся об Украине, о мире и благоденствии ее народа. Мы очень огорчены тем, что беспрецедентные гонения против канонической Православной Церкви в Украине, возглавляемой Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, не ослабевают. Киевские власти преследуют Церковь настолько, словно их целью является полное уничтожение этой древней, богатой своей историей Церкви, основание которой относится к началу зарождения христианства на Украине", - написал митрополит Феодосий в своем заявлении, датированным 16 августа. Он отметил, что при гонениях на Украинскую православную церковь со стороны властей Украины "имеют место разрушения и разграбления храмов, хищение пожертвований, аресты епископов и священников, преследования их и тех верующих, кто не желает менять своей церковной принадлежности". Митрополит подчеркнул роль Запада и церковных организаций на Украине в этих гонениях. "Соучастниками и заговорщиками этих страшных деяний против канонической Православной Церкви на Украине являются западные политические силы, которые прилагают всевозможные усилия для того, чтобы разрушить, положить конец ее существованию и найти ей альтернативу. К огромному сожалению, все это происходит при тесном взаимодействии с хорошо известными церковными организациями", - заключил иерарх. Ранее в субботу Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал законопроект Владимира Зеленского о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - крупнейшей христианской конфессии и общине верующих в стране. В ВСЦиРО входят в том числе украинские раскольники из ПЦУ, а также лидеры мусульманской, иудейской, протестантских и католических религиозных организаций страны. В понедельник Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг сообщалось, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
https://ria.ru/20240817/zaharova-1966815071.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, русская православная церковь, иерусалимская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Иерусалимская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
В Иерусалимском патриархате назвали Запад соучастником гонений на УПЦ
Митрополит Феодосий: Запад является соучастником и заговорщиком гонений на УПЦ
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Западные политические силы являются соучастниками и заговорщиками гонений украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь, следует из заявления
иерарха Иерусалимской православной церкви архиепископа Севастийского Феодосия, опубликованного в субботу на сайте РПЦ.
"Мы молимся об Украине, о мире и благоденствии ее народа. Мы очень огорчены тем, что беспрецедентные гонения против канонической Православной Церкви в Украине, возглавляемой Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, не ослабевают. Киевские власти преследуют Церковь настолько, словно их целью является полное уничтожение этой древней, богатой своей историей Церкви, основание которой относится к началу зарождения христианства на Украине", - написал митрополит Феодосий в своем заявлении, датированным 16 августа.
Он отметил, что при гонениях на Украинскую православную церковь со стороны властей Украины "имеют место разрушения и разграбления храмов, хищение пожертвований, аресты епископов и священников, преследования их и тех верующих, кто не желает менять своей церковной принадлежности".
Митрополит подчеркнул роль Запада и церковных организаций на Украине в этих гонениях.
"Соучастниками и заговорщиками этих страшных деяний против канонической Православной Церкви на Украине являются западные политические силы, которые прилагают всевозможные усилия для того, чтобы разрушить, положить конец ее существованию и найти ей альтернативу. К огромному сожалению, все это происходит при тесном взаимодействии с хорошо известными церковными организациями", - заключил иерарх.
Ранее в субботу Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал законопроект Владимира Зеленского о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - крупнейшей христианской конфессии и общине верующих в стране. В ВСЦиРО входят в том числе украинские раскольники из ПЦУ, а также лидеры мусульманской, иудейской, протестантских и католических религиозных организаций страны.
В понедельник Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг сообщалось, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".