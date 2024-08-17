https://ria.ru/20240817/upts-1966823758.html

В Иерусалимском патриархате назвали Запад соучастником гонений на УПЦ

В Иерусалимском патриархате назвали Запад соучастником гонений на УПЦ - РИА Новости, 17.08.2024

В Иерусалимском патриархате назвали Запад соучастником гонений на УПЦ

Западные политические силы являются соучастниками и заговорщиками гонений украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь, следует из... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T23:01

2024-08-17T23:01

2024-08-17T23:01

религия

украина

россия

владимир зеленский

украинская православная церковь

русская православная церковь

иерусалимская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Западные политические силы являются соучастниками и заговорщиками гонений украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь, следует из заявления иерарха Иерусалимской православной церкви архиепископа Севастийского Феодосия, опубликованного в субботу на сайте РПЦ. "Мы молимся об Украине, о мире и благоденствии ее народа. Мы очень огорчены тем, что беспрецедентные гонения против канонической Православной Церкви в Украине, возглавляемой Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, не ослабевают. Киевские власти преследуют Церковь настолько, словно их целью является полное уничтожение этой древней, богатой своей историей Церкви, основание которой относится к началу зарождения христианства на Украине", - написал митрополит Феодосий в своем заявлении, датированным 16 августа. Он отметил, что при гонениях на Украинскую православную церковь со стороны властей Украины "имеют место разрушения и разграбления храмов, хищение пожертвований, аресты епископов и священников, преследования их и тех верующих, кто не желает менять своей церковной принадлежности". Митрополит подчеркнул роль Запада и церковных организаций на Украине в этих гонениях. "Соучастниками и заговорщиками этих страшных деяний против канонической Православной Церкви на Украине являются западные политические силы, которые прилагают всевозможные усилия для того, чтобы разрушить, положить конец ее существованию и найти ей альтернативу. К огромному сожалению, все это происходит при тесном взаимодействии с хорошо известными церковными организациями", - заключил иерарх. Ранее в субботу Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал законопроект Владимира Зеленского о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - крупнейшей христианской конфессии и общине верующих в стране. В ВСЦиРО входят в том числе украинские раскольники из ПЦУ, а также лидеры мусульманской, иудейской, протестантских и католических религиозных организаций страны. В понедельник Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг сообщалось, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".

https://ria.ru/20240817/zaharova-1966815071.html

https://ria.ru/20240815/upts-1966501225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, русская православная церковь, иерусалимская православная церковь, ситуация вокруг упц