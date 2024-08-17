Всеукраинский совет церквей поддержал запрет УПЦ
Всеукраинский совет церквей поддержал законопроект о запрете УПЦ
Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал рассматриваемый на Украине законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается на официальном сайте совета.
"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций (как УПЦ – Прим. ред.) в стране", — говорится в заявлении.
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В понедельник Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что Верховная рада планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны. Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики уже рассмотрел и одобрил поправки к нему.
МИД России назвал рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ варварским и заявил, что киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие.
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".