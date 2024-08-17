https://ria.ru/20240817/upts-1966800106.html

Всеукраинский совет церквей поддержал запрет УПЦ

Всеукраинский совет церквей поддержал запрет УПЦ - РИА Новости, 17.08.2024

Всеукраинский совет церквей поддержал запрет УПЦ

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал рассматриваемый на Украине законопроект о запрете деятельности канонической Украинской... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T19:10

2024-08-17T19:10

2024-08-17T19:10

в мире

украина

россия

верховная рада украины

ситуация вокруг упц

религия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957773201_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_dd7a6471b024062dbc509a4ec279fa0b.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал рассматриваемый на Украине законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается на официальном сайте совета."Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций (как УПЦ – Прим. ред.) в стране", — говорится в заявлении.В понедельник Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что Верховная рада планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны. Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики уже рассмотрел и одобрил поправки к нему.МИД России назвал рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ варварским и заявил, что киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие.В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240815/upts-1966501225.html

https://ria.ru/20240813/minkultury-1966051279.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, религия