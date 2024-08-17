Рейтинг@Mail.ru
Всеукраинский совет церквей поддержал запрет УПЦ - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:10 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/upts-1966800106.html
Всеукраинский совет церквей поддержал запрет УПЦ
Всеукраинский совет церквей поддержал запрет УПЦ - РИА Новости, 17.08.2024
Всеукраинский совет церквей поддержал запрет УПЦ
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал рассматриваемый на Украине законопроект о запрете деятельности канонической Украинской... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T19:10
2024-08-17T19:10
в мире
украина
россия
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957773201_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_dd7a6471b024062dbc509a4ec279fa0b.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал рассматриваемый на Украине законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается на официальном сайте совета."Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций (как УПЦ – Прим. ред.) в стране", — говорится в заявлении.В понедельник Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что Верховная рада планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны. Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики уже рассмотрел и одобрил поправки к нему.МИД России назвал рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ варварским и заявил, что киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие.В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240815/upts-1966501225.html
https://ria.ru/20240813/minkultury-1966051279.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957773201_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f16d6d0ff5d2cdd8fc80ab667b50bbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, религия
В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Религия, Религия
Всеукраинский совет церквей поддержал запрет УПЦ

Всеукраинский совет церквей поддержал законопроект о запрете УПЦ

CC BY-SA 3.0 / Mykola Swarnyk / Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ
Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
CC BY-SA 3.0 / Mykola Swarnyk /
Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал рассматриваемый на Украине законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается на официальном сайте совета.
"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций (как УПЦ – Прим. ред.) в стране", — говорится в заявлении.
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Глава раскольнической ПЦУ призвал митрополита УПЦ Онуфрия к диалогу
15 августа, 23:53
В понедельник Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что Верховная рада планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны. Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики уже рассмотрел и одобрил поправки к нему.
МИД России назвал рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ варварским и заявил, что киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие.
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
На Украине потребовали от УПЦ передать ключи от часовни в Киевской лавре
13 августа, 23:55
 
РелигияВ миреУкраинаРоссияВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала