https://ria.ru/20240817/ukraina-1966780150.html

Гендиректора киевской больницы "Охматдет" отстранили от работы

Гендиректора киевской больницы "Охматдет" отстранили от работы - РИА Новости, 17.08.2024

Гендиректора киевской больницы "Охматдет" отстранили от работы

Гендиректора киевской детской больницы "Охматдет" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей до завершения проверок, сообщил министр... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T16:15

2024-08-17T16:15

2024-08-17T16:15

в мире

украина

виктор ляшко

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гендиректора киевской детской больницы "Охматдет" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей до завершения проверок, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Как писали ранее украинские СМИ, фонд "Охматдет - здоровое детство", собравший 378 миллионов гривен на восстановление медучреждения, не планирует переводить средства на счет больницы. "Жовнира отстранили от выполнения обязанностей до завершения проверок по восстановлению зданий медучреждения", - приводит слова Ляшко местное издание "Наш Киев". Министр добавил, что факты, связанные с восстановлением зданий больницы и действиями фонда, изучает национальная полиция, зарегистрировано соответствующее уголовное производство, продолжается досудебное расследование. Ранее вокруг восстановления детской больницы разгорелся скандал из-за того, что конкурс на восстановление выиграла фирма с завышенными ценами на строительные работы. Позже минздрав Украины заявил, что будет проведен новый тендер, и оповестил о создании совета, который будет контролировать процесс ремонта. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Согласно данным опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу украинского национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), на Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой.

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950235681.html

https://ria.ru/20240626/ukraina-1955647757.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, виктор ляшко