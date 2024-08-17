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Гендиректора киевской больницы "Охматдет" отстранили от работы - РИА Новости, 17.08.2024
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16:15 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/ukraina-1966780150.html
Гендиректора киевской больницы "Охматдет" отстранили от работы
Гендиректора киевской больницы "Охматдет" отстранили от работы - РИА Новости, 17.08.2024
Гендиректора киевской больницы "Охматдет" отстранили от работы
Гендиректора киевской детской больницы "Охматдет" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей до завершения проверок, сообщил министр... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:15
2024-08-17T16:15
в мире
украина
виктор ляшко
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гендиректора киевской детской больницы "Охматдет" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей до завершения проверок, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Как писали ранее украинские СМИ, фонд "Охматдет - здоровое детство", собравший 378 миллионов гривен на восстановление медучреждения, не планирует переводить средства на счет больницы. "Жовнира отстранили от выполнения обязанностей до завершения проверок по восстановлению зданий медучреждения", - приводит слова Ляшко местное издание "Наш Киев". Министр добавил, что факты, связанные с восстановлением зданий больницы и действиями фонда, изучает национальная полиция, зарегистрировано соответствующее уголовное производство, продолжается досудебное расследование. Ранее вокруг восстановления детской больницы разгорелся скандал из-за того, что конкурс на восстановление выиграла фирма с завышенными ценами на строительные работы. Позже минздрав Украины заявил, что будет проведен новый тендер, и оповестил о создании совета, который будет контролировать процесс ремонта. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Согласно данным опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу украинского национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), на Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой.
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950235681.html
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в мире, украина, виктор ляшко
В мире, Украина, Виктор Ляшко
Гендиректора киевской больницы "Охматдет" отстранили от работы

Гендиректора киевского "Охматдета" отстранили от обязанностей на время проверок

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкУкраинская детская специализированная больница Охраны Материнства и Детства
Украинская детская специализированная больница Охраны Материнства и Детства - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Украинская детская специализированная больница Охраны Материнства и Детства. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гендиректора киевской детской больницы "Охматдет" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей до завершения проверок, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Как писали ранее украинские СМИ, фонд "Охматдет - здоровое детство", собравший 378 миллионов гривен на восстановление медучреждения, не планирует переводить средства на счет больницы.
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"Жовнира отстранили от выполнения обязанностей до завершения проверок по восстановлению зданий медучреждения", - приводит слова Ляшко местное издание "Наш Киев".
Министр добавил, что факты, связанные с восстановлением зданий больницы и действиями фонда, изучает национальная полиция, зарегистрировано соответствующее уголовное производство, продолжается досудебное расследование.
Ранее вокруг восстановления детской больницы разгорелся скандал из-за того, что конкурс на восстановление выиграла фирма с завышенными ценами на строительные работы. Позже минздрав Украины заявил, что будет проведен новый тендер, и оповестил о создании совета, который будет контролировать процесс ремонта.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Согласно данным опроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу украинского национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), на Украине 86% экспертов антикоррупционной сферы назвали коррупцию в высших органах власти очень серьезной проблемой.
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