https://ria.ru/20240817/ukraina-1966633880.html

"Теперь все стало ясно". В Евросоюзе раскрыли "пьяный" секрет Зеленского

"Теперь все стало ясно". В Евросоюзе раскрыли "пьяный" секрет Зеленского - РИА Новости, 17.08.2024

"Теперь все стало ясно". В Евросоюзе раскрыли "пьяный" секрет Зеленского

Западные СМИ в подробностях рассказали о том, как представители Украины спланировали и осуществили диверсию на "Северных потоках". В частности, назвали имена... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T08:00

2024-08-17T08:00

2024-08-17T08:03

в мире

германия

украина

польша

валерий залужный

владимир зеленский

анджей дуда

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Западные СМИ в подробностях рассказали о том, как представители Украины спланировали и осуществили диверсию на "Северных потоках". В частности, назвали имена трех ныряльщиков, которые, предположительно, установили взрывчатку. Причастны к операции, судя по всему, и власти Польши. О том, как эта информация повлияет на отношения Киева с партнерами, — в материале РИА Новости.Все тайное...Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что правоохранительные органы Германии считают главным подозреваемым в деле о подрыве "Северных потоков" экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. По версии следствия, именно он всем руководил. Зеленский одобрил предложенный ему план, но позднее под давлением ЦРУ пытался остановить операцию.WSJ утверждает, что идея теракта возникла во время застолья в мае 2022-го. Бюджет оценили в 300 тысяч долларов. Деньги дали некие бизнесмены, причем все договоренности были устными. Яхту "Андромеда", которую, как считается, использовали для транспортировки взрывчатки, арендовали с помощью польского турагентства, созданного украинской разведкой почти десять лет назад для прикрытия финансовых махинаций.В организации диверсии участвовали шесть человек — как военные, так и гражданские. Координатором выступил экс-полковник ВСУ Роман Червинский. Примечательно, что ранее он отрицал причастность к подрыву, но перечислял его плюсы. Например: Европа стала более независимой от России.О готовящемся теракте узнали спецслужбы Нидерландов и известили ЦРУ. Американцы поделились информацией с Германией. По версии WSJ, Вашингтон потребовал от Зеленского остановить операцию, тот передал приказ Залужному, но генерал не подчинился.Позднее главком сказал шефу, что было слишком поздно. Якобы отряд уже вышел на задание и находился вне зоны доступа. Залужный все отрицает. Он заявил, что ему ничего не известно и вообще военные не уполномочены проводить миссии за границей.Немецкая газета Die Welt уточнила: Зеленский, скорее всего, согласовал подрыв "Северных потоков" с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом изданию рассказал бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг (занимал пост в 1998-2005-м). По его словам, подобная операция не могла быть инициативой только украинских властей. "Требовалась поддержка "с земли". И судя по карте, к этому явно подключились польские спецслужбы. Кроме того, думаю, была договоренность между Киевом и Варшавой", — подчеркнул Ханнинг.Анджей Дуда тут же отреагировал: "Впервые об этом слышу". Но Генпрокуратура ФРГ предполагает, что Польша "оказала решающую поддержку", уверяют СМИ. Ведь с польской точки зрения диверсанты — герои, а не преступники.Вышли из тениСговор Киева с Варшавой косвенно подтверждается тем, что поляки отказались выдавать Германии одного из предполагаемых диверсантов. Так, три крупных германских издания сообщили: Федеральная прокуратура выписала ордер на арест гражданина Украины, инструктора по дайвингу, 44-летнего Владимира Журавлева. По данным силовиков, ныряльщик постоянно проживает в пригороде Варшавы Прушкуве. Поляки не стали его задерживать и позволили ему выехать на Украину. Как пояснила представитель польской Генпрокуратуры Анна Адамяк, немцы не внесли имя подозреваемого в специальную базу для погранслужб.В ФРГ озвучили имена еще двух подозреваемых — это супруги Евгений и Светлана Успенские. Им принадлежит школа дайвинга Scuba Family в Киеве, и, по версии следствия, они были на борту "Андромеды" вместе с Журавлевым.СМИ пишут, что на их след вышли при помощи спецслужб Нидерландов. Кроме того, Журавлева узнал по фотографии водитель, который возил троих украинцев вместе со снаряжением по немецкому острову Рюген в Балтийском море. В порту острова как раз стояла "Андромеда". Там же Журавлев попал в объектив дорожной камеры, а затем его видели при пересечении границы между Германией и Польшей.Журавлев либо работал в Scuba Family, либо сотрудничал с Успенскими. Светлана утверждает, что в момент подрыва "Северных потоков" вместе с мужем отдыхала в Болгарии. Правда, в их социальных сетях нет фотографий оттуда. Зато на сайте школы дайвинга указано, что Евгений Успенский умеет погружаться на глубину до 90 метров. Как бы то ни было, Светлана собирается подать в суд на немецкие СМИ и отсудить у них "пару миллионов евро" за упоминание ее имени в контексте диверсий.Неудобные вопросыВ Германии расследование уже перешло в политическую плоскость. СМИ задают властям вопрос: почему мы продолжаем помогать украинцам, хотя они взорвали важную часть нашей энергетической инфраструктуры? В правительстве отвечают: это разные вещи, нельзя смешивать.Впрочем, опрошенные РИА Новости эксперты уверены: никаких политических последствий от этого скандала не будет. Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов считает всю эту информационную кампанию способом отвлечь внимание общественности от вторжения ВСУ в Курскую область. По его словам, таким образом немцы попытались продемонстрировать, что еще способны принимать самостоятельные решения."СМИ свели целую операцию к трем любителям и одной яхте, хотя совершенно ясно: должны были участвовать военные специалисты и спецтехника. Власти Германии, Дании и Швеции давно знают, что и почему случилось, но не хотят рассказывать. Как говорят в таких случаях, ищите тех, кому было выгодно. Очевидно, что это США и Украина. Но нам предлагают каких-то непонятных людей, которые якобы действовали чуть ли не по собственной инициативе", — поясняет политолог.Доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин склонен доверять опубликованной информации, хотя непричастность к этому Зеленского и властей других стран кажется ему маловероятной. "На Украине было много заинтересованных в подрыве "Северных потоков" — от рядовых граждан до государственного руководства. Политики воспользуются этим, чтобы снять с себя ответственность. А непосредственных исполнителей можно отправить на фронт, сообщить об их гибели, сменить им фамилию, внешность и перевезти куда-нибудь в Аргентину. В итоге дело зайдет в тупик", — рассуждает эксперт.Серьезных политических последствий он тоже не ждет. Рядовые немцы, конечно, могут быть недовольны, но поддержка киевского режима для Берлина носит стратегический характер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, польша, валерий залужный, владимир зеленский, анджей дуда, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), генеральная прокуратура рф, северный поток