https://ria.ru/20240817/udary-1966749984.html
ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по населенным пунктам Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по населенным пунктам Херсонской области - РИА Новости, 17.08.2024
ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по населенным пунктам Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов из ствольной артиллерии по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T11:59
2024-08-17T11:59
2024-08-17T11:59
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ГЕНИЧЕСК, 17 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 30 ударов из ствольной артиллерии по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением темноты ВСУ провели еще 11 обстрелов. Под огонь попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Малокаховка, Новая Каховка, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по населенным пунктам Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 30 ударов по девяти населенным пунктам Херсонской области