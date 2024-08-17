https://ria.ru/20240817/udar-1966764165.html

Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.08.2024

Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российская боевая авиация за минувшие сутки ударила по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:12

2024-08-17T14:12

2024-08-17T14:30

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская боевая авиация за минувшие сутки ударила по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области", - говорится в сообщении.

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Варвара Скокшина

сумская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность