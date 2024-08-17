https://ria.ru/20240817/udar-1966764165.html
Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.08.2024
Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области
Российская боевая авиация за минувшие сутки ударила по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:12
2024-08-17T14:12
2024-08-17T14:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская боевая авиация за минувшие сутки ударила по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области
Российская авиация ударила по резервам ВСУ и складам в Сумской области