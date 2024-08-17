https://ria.ru/20240817/udar-1966751570.html
На ЗАЭС рассказали подробности утреннего удара ВСУ
На ЗАЭС рассказали подробности утреннего удара ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
На ЗАЭС рассказали подробности утреннего удара ВСУ
Украинский дрон в субботу сбросил снаряд в 500 метрах от энергоблоков Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в эфире телеканала... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T12:08
2024-08-17T12:08
2024-08-17T12:16
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вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинский дрон в субботу сбросил снаряд в 500 метрах от энергоблоков Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в эфире телеканала "Россия 24".ВСУ в субботу утром атаковали дроном дорогу, по которой ходят сотрудники ЗАЭС, пострадавших нет. Как заявляли в пресс-службе станции, создана прямая угроза безопасности персонала и самой станции."До самого периметра станции 10 метров, до блоков - метров 500", - сказала Яшина.Ранее представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС: боевики хотят использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области.В УВД ВГА Харьковской области заявляли, что цель готовящихся ударов ВСУ по российским ядерным объектам - последующие обвинение России в провокации и "самообстреле". Там же уточнили, что данные о готовящейся атаке получены от украинских военнопленных.Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что планируемую ВСУ атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном - Британия. Он добавил, что на фоне подготовки Киевом теракта в Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов. Также военкор Марат Хайруллин со ссылкой на источники сообщал, что украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы", удары планируются по местам хранения отработавшего топлива АЭС.
https://ria.ru/20240814/zaes-1966154957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская АЭС
На ЗАЭС рассказали подробности утреннего удара ВСУ
Директор по коммуникациям ЗАЭС: ВСУ нанесли удар в 500 метрах от энергоблоков
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Украинский дрон в субботу сбросил снаряд в 500 метрах от энергоблоков Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в эфире телеканала "Россия 24"
.
ВСУ в субботу утром атаковали дроном дорогу, по которой ходят сотрудники ЗАЭС, пострадавших нет. Как заявляли в пресс-службе станции, создана прямая угроза безопасности персонала и самой станции.
"До самого периметра станции 10 метров, до блоков - метров 500", - сказала Яшина.
Ранее представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС: боевики хотят использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области.
В УВД ВГА Харьковской области заявляли, что цель готовящихся ударов ВСУ по российским ядерным объектам - последующие обвинение России в провокации и "самообстреле". Там же уточнили, что данные о готовящейся атаке получены от украинских военнопленных.
Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
сообщил РИА Новости, что планируемую ВСУ
атаку на Курскую и Запорожскую АЭС
курируют западные спецслужбы, в основном - Британия. Он добавил, что на фоне подготовки Киевом
теракта в Сумы
и Запорожье
съехалось большое число западных журналистов. Также военкор Марат Хайруллин со ссылкой на источники сообщал, что украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы", удары планируются по местам хранения отработавшего топлива АЭС.