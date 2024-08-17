https://ria.ru/20240817/udar-1966751570.html

На ЗАЭС рассказали подробности утреннего удара ВСУ

На ЗАЭС рассказали подробности утреннего удара ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024

На ЗАЭС рассказали подробности утреннего удара ВСУ

Украинский дрон в субботу сбросил снаряд в 500 метрах от энергоблоков Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в эфире телеканала... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T12:08

2024-08-17T12:08

2024-08-17T12:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966746372_0:369:964:911_1920x0_80_0_0_c4917b35b24a1bc5a0b3d678cca3f07d.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинский дрон в субботу сбросил снаряд в 500 метрах от энергоблоков Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в эфире телеканала "Россия 24".ВСУ в субботу утром атаковали дроном дорогу, по которой ходят сотрудники ЗАЭС, пострадавших нет. Как заявляли в пресс-службе станции, создана прямая угроза безопасности персонала и самой станции."До самого периметра станции 10 метров, до блоков - метров 500", - сказала Яшина.Ранее представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС: боевики хотят использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области.В УВД ВГА Харьковской области заявляли, что цель готовящихся ударов ВСУ по российским ядерным объектам - последующие обвинение России в провокации и "самообстреле". Там же уточнили, что данные о готовящейся атаке получены от украинских военнопленных.Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что планируемую ВСУ атаку на Курскую и Запорожскую АЭС курируют западные спецслужбы, в основном - Британия. Он добавил, что на фоне подготовки Киевом теракта в Сумы и Запорожье съехалось большое число западных журналистов. Также военкор Марат Хайруллин со ссылкой на источники сообщал, что украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы", удары планируются по местам хранения отработавшего топлива АЭС.

https://ria.ru/20240814/zaes-1966154957.html

https://ria.ru/20240814/magate-1966052503.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, происшествия, запорожская аэс