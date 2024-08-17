https://ria.ru/20240817/turizm-1966740965.html
Названы самые популярные у россиян города Европы
Названы самые популярные у россиян города Европы - РИА Новости, 17.08.2024
Названы самые популярные у россиян города Европы
Россияне этим летом среди городов Европы чаще всего бронировали отели в Париже со средней стоимостью номера 16 тысяч рублей, а также в Милане и Риме со средней... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T10:13
2024-08-17T10:13
2024-08-17T10:14
милан
париж
рим
туризм
европа
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россияне этим летом среди городов Европы чаще всего бронировали отели в Париже со средней стоимостью номера 16 тысяч рублей, а также в Милане и Риме со средней ценой проживания 13 и 12 тысяч рублей в стуки соответственно, подсчитали для РИА Новости специалисты сервиса для бронирования путешествий OneTwoTrip. "Возглавляет топ Париж: на столицу Франции приходится 5,7% заказов, что на 15% меньше, чем прошлым летом. Средняя стоимость номера составляет 16 тысяч рублей в сутки. Далее идут сразу два итальянских города - Милан (5,3%) и Рим (5,0%). Там ночь в отеле обойдётся примерно в 13 тысяч и 12 тысяч рублей соответственно", - говорится в исследовании. Отмечается, что популярность Милана за год выросла более чем на четверть, а в столице Италии, наоборот, стали выбирать жилье на 10% реже. В топ-10 востребованных у российских путешественников европейских городов также вошли Белград со средней стоимостью ночи 7 тысяч рублей, Барселона - 15 тысяч рублей, Будапешт - 8 тысяч рублей, Венеция - 14 тысяч рублей, Мадрид - 9 тысяч рублей, Вена - 13 тысяч рублей и Берлин - 10 тысяч рублей. Там сообщили, что за год в 2,5 раза выросла популярность Будапешта. Кроме того, стали чаще отдыхать в Берлине и Белграде. Тогда как к Барселоне и Венеции интерес снизился на 20%.
https://ria.ru/20240817/zhile-1966730566.html
https://ria.ru/20240316/oteli-1933448873.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милан, париж, рим, туризм, европа
Милан, Париж, Рим, Туризм, Европа
Названы самые популярные у россиян города Европы
OneTwoTrip: россияне летом чаще всего бронировали отели в Париже и Милане