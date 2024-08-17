https://ria.ru/20240817/tsivileva-1966780319.html
Анна Цивилева назначена статс-секретарем — замминистра обороны
Анна Цивилева назначена статс-секретарем — замминистра обороны - РИА Новости, 18.08.2024
Анна Цивилева назначена статс-секретарем — замминистра обороны
Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны, указ президента появился на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-17T16:16
2024-08-17T16:16
2024-08-18T00:20
россия
политика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны, указ президента появился на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности", — говорится в документе.Указ вступил в силу со дня подписания, 17 августа.С 17 июня Цивилева занимала пост замминистра обороны. В 2023-2024 годах она работала председателем Фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20240817/putin-1966781558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Политика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Анна Цивилева назначена статс-секретарем — замминистра обороны
Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны России