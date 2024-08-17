Рейтинг@Mail.ru
Анна Цивилева назначена статс-секретарем — замминистра обороны - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 17.08.2024 (обновлено: 00:20 18.08.2024)
https://ria.ru/20240817/tsivileva-1966780319.html
Анна Цивилева назначена статс-секретарем — замминистра обороны
Анна Цивилева назначена статс-секретарем — замминистра обороны - РИА Новости, 18.08.2024
Анна Цивилева назначена статс-секретарем — замминистра обороны
Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны, указ президента появился на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-17T16:16
2024-08-18T00:20
россия
политика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953468986_0:141:3147:1911_1920x0_80_0_0_4ff1955bde5731b93f4d0165703b6855.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны, указ президента появился на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности", — говорится в документе.Указ вступил в силу со дня подписания, 17 августа.С 17 июня Цивилева занимала пост замминистра обороны. В 2023-2024 годах она работала председателем Фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20240817/putin-1966781558.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953468986_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_b0228598139dab6ec49320977d917f5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Политика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Анна Цивилева назначена статс-секретарем — замминистра обороны

Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Анна Цивилева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны, указ президента появился на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности", — говорится в документе.
Указ вступил в силу со дня подписания, 17 августа.

Пост статс-секретаря — заместителя министра появился в России в 2005 году. Среди основных служебных обязанностей — организация законопроектной работы и взаимодействие с парламентом.

С 17 июня Цивилева занимала пост замминистра обороны. В 2023-2024 годах она работала председателем Фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".
Сергей Бутин - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Путин назначил Сергея Бутина первым замглавы МИД
Вчера, 16:30
 
РоссияПолитикаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала