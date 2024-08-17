https://ria.ru/20240817/tsentr-1966759542.html

Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ

Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024

Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ

Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразила контратаку подразделения РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T13:21

2024-08-17T13:21

2024-08-17T13:30

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразила контратаку подразделения штурмовой бригады "Лють", потери противника составили до 420 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Центр" заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 150-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Артемово, Новгородское, Желанное, Калиново и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака подразделения штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, пять пикапов, 155 мм гаубица М777 производства США, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240817/germaniya-1966754770.html

https://ria.ru/20240816/udary-1966701661.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины