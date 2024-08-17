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Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ
Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ
Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразила контратаку подразделения РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:21
2024-08-17T13:21
2024-08-17T13:30
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, а также отразила контратаку подразделения штурмовой бригады "Лють", потери противника составили до 420 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Центр" заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 150-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Артемово, Новгородское, Желанное, Калиново и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака подразделения штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, пять пикапов, 155 мм гаубица М777 производства США, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240817/germaniya-1966754770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" отразила контратаку ВСУ
Группировка "Центр" отразила контратаку, ВСУ потеряли до 420 военных