https://ria.ru/20240817/trevoga-1966759066.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.08.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:18
2024-08-17T13:18
2024-08-17T13:18
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дмитрий песков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, она звучит до сих пор. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской области прозвучала практически одновременно в 13.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, киев, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Кировоградская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу