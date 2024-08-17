https://ria.ru/20240817/trevoga-1966759066.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.08.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T13:18

2024-08-17T13:18

2024-08-17T13:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

кировоградская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570182708_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_7ffc84fa639910f3eb63f11f24c20412.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, она звучит до сих пор. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской области прозвучала практически одновременно в 13.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240817/wsj-1966739298.html

https://ria.ru/20240817/fas-1966757450.html

украина

киев

кировоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины