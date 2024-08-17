https://ria.ru/20240817/tolchenov-1966729464.html

Сергей Толченов: Индонезию интересуют инвестиции России в новую столицу

Сергей Толченов: Индонезию интересуют инвестиции России в новую столицу - РИА Новости, 17.08.2024

Сергей Толченов: Индонезию интересуют инвестиции России в новую столицу

Индонезия, четвертая по численности населения страна в мире, в 2024 году в 79-й раз празднует свой День Независимости, причем впервые праздник проходит в новой... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T10:00

2024-08-17T10:00

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Индонезия, четвертая по численности населения страна в мире, в 2024 году в 79-й раз празднует свой День Независимости, причем впервые праздник проходит в новой столице страны – Нусантаре. Строящийся на острове Калимантан мегаполис должен решить проблему перенаселенности Джакарты, а также стать апофеозом независимой Индонезии, городом, свободным от "колониального зловония". Посол России в Индонезии Сергей Толченов заявил в интервью РИА Новости, что посольство РФ в стране будет готово к переезду в новую столицу в рамках рекомендаций властей. По словам дипломата, в Индонезии также заинтересованы в привлечении российских инвесторов в новую столицу страны – в том числе может пригодиться российская экспертиза развития информационной безопасности и общественного транспорта. Беседовала Ульяна Мирошкина.— Как российская сторона оценивает желание Индонезии перенести столицу в город, в президентском дворце которого, по словам Джоко Видодо, нет "колониального зловония"? Насколько для российского посольства будет удобно оперировать оттуда, учитывая географическое положение, инфраструктуру, связи?— С уважением относимся к любому суверенному решению правительства Индонезии в вопросах внутренней политики, в том числе переносу столицы в строящийся в данный момент на острове Калимантан город Нусантара.Конечно, для нашего посольства, которое имеет служебное здание и жилой комплекс в Джакарте, вопрос переезда будет непростым и финансово затратным. Тем не менее, мы будем готовы действовать в рамках выданных властями Индонезии рекомендаций.Имеется определенный опыт переноса столицы в отдельных странах, например, город Бразилиа (Бразилия) или Нейпьидо (Мьянма). Однако, в таких случаях, как правило, давался временной интервал между перемещением в новую локацию национального правительства и переездом дипломатического корпуса. В Бразилиа этот процесс занял порядка 12-15 лет. Все-таки дипломаты должны приезжать не на "стройку", а в город, где уже налажена инфраструктура, созданы бытовые и иные условия. В нынешних условиях будем готовы в дистанционном формате взаимодействовать с индонезийскими ведомствами, когда они переберутся в Нусантару, или же летать туда на регулярной основе.Что касается "колониального зловония", с большим интересом обратили внимание на это заявление нынешнего главы государства. Тема борьбы с "темным наследием" колониального прошлого и продвигаемой сейчас странами Запада неоколониальной политикой занимает особое место. Трактуем слова президента Индонезии Джоко Видодо в качестве свидетельства того, что индонезийцы помнят о бедах и несчастьях того периода, когда страна находилась под гнетом голландских колонизаторов и японских милитаристов. Собственно, и в настоящее время индонезийцы последовательно выступают против неоколониальных практик западных стран, которые пытаются сохранить возможность "выкачивать" из страны необработанное сырье, в то время как индонезийские власти нацелены на формирование перерабатывающей промышленности, функционирующей на базе богатых природных ресурсов архипелага.— Как вы считаете, ждут ли еще российских инвесторов в Нусантаре? Какие сферы могут быть интересны? Есть ли такие желающие с российской стороны?— Индонезийская сторона периодически ставит вопрос привлечения российских инвесторов к развитию проектов в Нусантаре. Считаю, что с учетом значительного опыта ряда крупных российских городов, в том числе, конечно же, Москвы, особый интерес представляют жилищное и инфраструктурное строительство, а также развитие системы общественного транспорта. Вообще, на мой взгляд, Москва – один из самых красивых столичных мегаполисов и ей есть чем поделится с коллегами из других стран.Вспоминая недавние утечки персональных данных граждан Индонезии в результате хакерских атак, перспективным представляется и взаимодействие отечественных государственных органов и частных компаний в области обеспечения информационной безопасности, защиты персональных данных граждан и развития "электронного правительства". Несомненно, готовы оказать содействие на этом треке.— Предложили ли вам уже участок земли под посольство в новой столице? Когда планируется переезд? Планируется ли открыть в Нусантаре генконсульство на переходный период или сразу посольство?— Пока участок нам не предлагали. Слышали, что в новой столице имеется в виду выделить специальный район для посольств. О сроках переезда нас также не информировали.Не думаю, что стоит затевать историю с открытием в Нусантаре генконсульства, раз уже все равно через какое-то время там может разместиться посольство со своим консульским отделом. Максимум, для удобства и налаживания оперативной связи с МИД Индонезии, можно было бы подумать об открытии там на временной основе отделения посольства, где на ротационной основе могли бы работать российские дипломаты.— Приглашали ли Россию на инаугурацию избранного президента Индонезии Прабово Субианто в октябре? Какой предполагается уровень представительства?— По состоянию на середину августа приглашений на инаугурацию избранного президента Индонезии Субианто не получали, поэтому и говорить об уровне нашего представительства пока преждевременно. У нас нет информации, что индонезийская сторона в принципе планирует приглашать на эту церемонию зарубежные делегации. Будем следить за развитием событий и определять свои действия в зависимости от того, как страна пребывания будет видеть церемонию приведения к присяге нового президента.Пока же, например, иностранных послов даже не пригласили в Нусантару, где нынешний глава государства будет отмечать национальный праздник – День независимости Индонезии. Но не расстраиваюсь по этому поводу. Значит, буду праздновать это событие в Джакарте вместе с другими коллегами по дипломатическому корпусу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индонезия, россия, джакарта, прабово субианто, джоко видодо, в мире, интервью