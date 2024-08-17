https://ria.ru/20240817/taliban-1966720235.html

"Талибан"* предложил России обмен делегациями для развития сотрудничества

"Талибан"* предложил России обмен делегациями для развития сотрудничества - РИА Новости, 17.08.2024

"Талибан"* предложил России обмен делегациями для развития сотрудничества

Движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) предложило взаимный обмен делегациями с Россией для изучения потенциальных... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T03:11

2024-08-17T03:11

2024-08-17T03:17

талибан

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ИСЛАМАБАД, 17 авг – РИА Новости. Движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) предложило взаимный обмен делегациями с Россией для изучения потенциальных областей взаимного сотрудничества двух стран, заявил РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин в третью годовщину прихода талибов к власти.Три года назад, в августе 2021 года, талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в стране. В начале сентября того же года "Талибан"* сформировал новое правительство Афганистана."Делегация должна прибыть из России, чтобы изучить возможности в Афганистане. Кроме того, в Россию должна приехать делегация из Афганистана, которая должна изучить возможности во многих областях, в которых мы можем работать вместе. Таким образом, необходимо, чтобы у обеих стран была возможность работать сообща", - сказал Шахин.По мнению собеседника агентства, российско-афганские отношения имеют большие перспективы. Шахин также подчеркнул, что Кабул стремится развивать дальше хорошие отношения с Москвой с целью привлечения российских инвестиций и укрепления сотрудничества с Россией в различных областях."У нас очень хорошие отношения с Россией. Мы хотим, чтобы они инвестировали в Афганистан и сотрудничали (с Афганистаном –ред.) в различных областях", - добавил Шахин.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240606/zakharova-1950984486.html

https://ria.ru/20240402/taliban-1937332301.html

россия

афганистан

кабул (город)

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талибан, россия, оон, сухейль шахин, афганистан, кабул (город), в мире