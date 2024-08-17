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"Талибан"* предложил России обмен делегациями для развития сотрудничества - РИА Новости, 17.08.2024
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03:11 17.08.2024 (обновлено: 03:17 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/taliban-1966720235.html
"Талибан"* предложил России обмен делегациями для развития сотрудничества
"Талибан"* предложил России обмен делегациями для развития сотрудничества - РИА Новости, 17.08.2024
"Талибан"* предложил России обмен делегациями для развития сотрудничества
Движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) предложило взаимный обмен делегациями с Россией для изучения потенциальных... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T03:11
2024-08-17T03:17
талибан
россия
оон
сухейль шахин
афганистан
кабул (город)
в мире
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ИСЛАМАБАД, 17 авг – РИА Новости. Движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) предложило взаимный обмен делегациями с Россией для изучения потенциальных областей взаимного сотрудничества двух стран, заявил РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин в третью годовщину прихода талибов к власти.Три года назад, в августе 2021 года, талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в стране. В начале сентября того же года "Талибан"* сформировал новое правительство Афганистана."Делегация должна прибыть из России, чтобы изучить возможности в Афганистане. Кроме того, в Россию должна приехать делегация из Афганистана, которая должна изучить возможности во многих областях, в которых мы можем работать вместе. Таким образом, необходимо, чтобы у обеих стран была возможность работать сообща", - сказал Шахин.По мнению собеседника агентства, российско-афганские отношения имеют большие перспективы. Шахин также подчеркнул, что Кабул стремится развивать дальше хорошие отношения с Москвой с целью привлечения российских инвестиций и укрепления сотрудничества с Россией в различных областях."У нас очень хорошие отношения с Россией. Мы хотим, чтобы они инвестировали в Афганистан и сотрудничали (с Афганистаном –ред.) в различных областях", - добавил Шахин.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240606/zakharova-1950984486.html
https://ria.ru/20240402/taliban-1937332301.html
россия
афганистан
кабул (город)
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талибан, россия, оон, сухейль шахин, афганистан, кабул (город), в мире
Талибан, Россия, ООН, Сухейль Шахин, Афганистан, Кабул (город), В мире
"Талибан"* предложил России обмен делегациями для развития сотрудничества

"Талибан" предложил России обмен делегациями для развития сотрудничества

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 17 авг – РИА Новости. Движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) предложило взаимный обмен делегациями с Россией для изучения потенциальных областей взаимного сотрудничества двух стран, заявил РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин в третью годовщину прихода талибов к власти.
Три года назад, в августе 2021 года, талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в стране. В начале сентября того же года "Талибан"* сформировал новое правительство Афганистана.
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"Делегация должна прибыть из России, чтобы изучить возможности в Афганистане. Кроме того, в Россию должна приехать делегация из Афганистана, которая должна изучить возможности во многих областях, в которых мы можем работать вместе. Таким образом, необходимо, чтобы у обеих стран была возможность работать сообща", - сказал Шахин.
По мнению собеседника агентства, российско-афганские отношения имеют большие перспективы. Шахин также подчеркнул, что Кабул стремится развивать дальше хорошие отношения с Москвой с целью привлечения российских инвестиций и укрепления сотрудничества с Россией в различных областях.
"У нас очень хорошие отношения с Россией. Мы хотим, чтобы они инвестировали в Афганистан и сотрудничали (с Афганистаном –ред.) в различных областях", - добавил Шахин.

* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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ТалибанРоссияООНСухейль ШахинАфганистанКабул (город)В мире
 
 
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