https://ria.ru/20240817/svo-1966718130.html

"Стремительно ухудшается". В США оценили ситуацию в зоне СВО

"Стремительно ухудшается". В США оценили ситуацию в зоне СВО - РИА Новости, 17.08.2024

"Стремительно ухудшается". В США оценили ситуацию в зоне СВО

Ситуация для украинских войск в зоне специальной военной операции стремительно ухудшается, ВСУ теряют контроль в ключевом регионе, заявил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T02:06

2024-08-17T02:06

2024-08-17T03:07

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центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ситуация для украинских войск в зоне специальной военной операции стремительно ухудшается, ВСУ теряют контроль в ключевом регионе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive."Ситуация на Украине сейчас стремительно ухудшается. Россияне побеждают в сражениях. И я говорю это не потому, что я агент Владимира Путина. Я просто смотрю на карту боевых действий и понимаю, что у украинцев нет логистики и инфраструктуры, которая позволила бы им поддерживать войска", — сказал эксперт.Как отметил Джонсон, украинские силы начинают постепенно терять контроль над ключевыми территориями в Донбассе, где находятся железнодорожные узлы и базы снабжения. По его мнению, из-за этого коллапс ВСУ неизбежен.Ранее глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что российская армия подошла близко к населенному пункту, и призвал жителей эвакуироваться.В конце июля украинское издание "Фокус" со ссылкой на военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на этом участке фронта, писало, что украинским войскам на красноармейском направлении катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов.

https://ria.ru/20240817/vsu-1966714817.html

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в мире, украина, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), россия