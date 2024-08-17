https://ria.ru/20240817/svo-1966718130.html
"Стремительно ухудшается". В США оценили ситуацию в зоне СВО
"Стремительно ухудшается". В США оценили ситуацию в зоне СВО - РИА Новости, 17.08.2024
"Стремительно ухудшается". В США оценили ситуацию в зоне СВО
Ситуация для украинских войск в зоне специальной военной операции стремительно ухудшается, ВСУ теряют контроль в ключевом регионе, заявил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T02:06
2024-08-17T02:06
2024-08-17T03:07
в мире
украина
донбасс
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d6a3d5faccfdc976083de9e4813ecd7.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ситуация для украинских войск в зоне специальной военной операции стремительно ухудшается, ВСУ теряют контроль в ключевом регионе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive."Ситуация на Украине сейчас стремительно ухудшается. Россияне побеждают в сражениях. И я говорю это не потому, что я агент Владимира Путина. Я просто смотрю на карту боевых действий и понимаю, что у украинцев нет логистики и инфраструктуры, которая позволила бы им поддерживать войска", — сказал эксперт.Как отметил Джонсон, украинские силы начинают постепенно терять контроль над ключевыми территориями в Донбассе, где находятся железнодорожные узлы и базы снабжения. По его мнению, из-за этого коллапс ВСУ неизбежен.Ранее глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что российская армия подошла близко к населенному пункту, и призвал жителей эвакуироваться.В конце июля украинское издание "Фокус" со ссылкой на военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся на этом участке фронта, писало, что украинским войскам на красноармейском направлении катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов.
https://ria.ru/20240817/vsu-1966714817.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4c3fa2fbfce2791e10177183704847ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), россия
В мире, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия
"Стремительно ухудшается". В США оценили ситуацию в зоне СВО
Джонсон: ситуация для Украины в зоне СВО стремительно ухудшается