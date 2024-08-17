https://ria.ru/20240817/sud-1966730993.html
ВС снизил компенсацию за ДТП, в котором потерпевший пьяным лежал на дороге
ВС снизил компенсацию за ДТП, в котором потерпевший пьяным лежал на дороге - РИА Новости, 17.08.2024
ВС снизил компенсацию за ДТП, в котором потерпевший пьяным лежал на дороге
Размер компенсации за гибель человека или причинение вреда здоровью снижается, если пострадавший проявил грубую неосторожность, говорится в определении коллегии РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T08:18
2024-08-17T08:18
2024-08-17T10:32
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Размер компенсации за гибель человека или причинение вреда здоровью снижается, если пострадавший проявил грубую неосторожность, говорится в определении коллегии по гражданским делам Верховного суда.Инстанция рассмотрела жалобу водителя из Мурманской области. В феврале 2020 года он в вечернее время наехал на пешехода, который неподвижно лежал в темной одежде на неосвещенном участке дороги в состоянии тяжелого алкогольного опьянения (3,8 промилле). Водитель ехал со скоростью 50 километров в час при разрешенных 60, но все равно не успел затормозить. Мужчина скончался. Полиция не нашла вины водителя и не стала возбуждать уголовное дело.После этого родственники погибшего обратились в суд. Им удалось отсудить у водителя 700 тысяч рублей компенсации морального вреда, расходы на похороны, а также ежемесячное содержание для жены и дочери.Водитель попытался снизить сумму компенсации. Он сообщил, что является слушателем военного научно-учебного центра с довольствием менее 74 тысяч рублей, содержит неработающую жену и четверых детей, выплачивает кредит.В ответ на это истцы указали, что, помимо довольствия, он получает ежемесячную выплату как Герой России. Верховный суд встал на сторону ответчика, постановил направить дело на пересмотр и снизить сумму компенсации. Суд указал, что при назначенной компенсации водитель и его семья окажутся в крайне тяжелом материальном положении, что является несправедливым при отсутствии его вины в смерти пешехода."При отсутствии вины владельца источника повышенной опасности, при наличии грубой неосторожности лица, жизни или здоровью которого причинен вред, суд не вправе полностью освободить владельца источника повышенной опасности от ответственности. В этом случае размер возмещения вреда <...> подлежит уменьшению", — сказано в определении Верховного суда. Кроме того, взыскание не может быть обращено на выплаты, причитающиеся Герою России, подчеркнули в инстанции.
https://ria.ru/20240523/sud-1947884948.html
https://ria.ru/20230313/sud-1857547358.html
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россия, мурманская область, авто, происшествия
Россия, Мурманская область, Авто, Происшествия
ВС снизил компенсацию за ДТП, в котором потерпевший пьяным лежал на дороге
ВС разрешил снижать компенсацию родственникам погибшего от наезда машины
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Размер компенсации за гибель человека или причинение вреда здоровью снижается, если пострадавший проявил грубую неосторожность, говорится в определении коллегии по гражданским делам Верховного суда.
Инстанция рассмотрела жалобу водителя из Мурманской области
. В феврале 2020 года он в вечернее время наехал на пешехода, который неподвижно лежал в темной одежде на неосвещенном участке дороги в состоянии тяжелого алкогольного опьянения (3,8 промилле). Водитель ехал со скоростью 50 километров в час при разрешенных 60, но все равно не успел затормозить. Мужчина скончался. Полиция не нашла вины водителя и не стала возбуждать уголовное дело.
После этого родственники погибшего обратились в суд. Им удалось отсудить у водителя 700 тысяч рублей компенсации морального вреда, расходы на похороны, а также ежемесячное содержание для жены и дочери.
Водитель попытался снизить сумму компенсации. Он сообщил, что является слушателем военного научно-учебного центра с довольствием менее 74 тысяч рублей, содержит неработающую жену и четверых детей, выплачивает кредит.
В ответ на это истцы указали, что, помимо довольствия, он получает ежемесячную выплату как Герой России.
Верховный суд встал на сторону ответчика, постановил направить дело на пересмотр и снизить сумму компенсации. Суд указал, что при назначенной компенсации водитель и его семья окажутся в крайне тяжелом материальном положении, что является несправедливым при отсутствии его вины в смерти пешехода.
«
"При отсутствии вины владельца источника повышенной опасности, при наличии грубой неосторожности лица, жизни или здоровью которого причинен вред, суд не вправе полностью освободить владельца источника повышенной опасности от ответственности. В этом случае размер возмещения вреда <...> подлежит уменьшению", — сказано в определении Верховного суда.
Кроме того, взыскание не может быть обращено на выплаты, причитающиеся Герою России, подчеркнули в инстанции.