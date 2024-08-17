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Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/su-34-1966723158.html
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению боевиков ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 17.08.2024
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению боевиков ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в субботу утром Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T05:06
2024-08-17T05:06
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в субботу утром Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению боевиков ВСУ в курском приграничье

Экипаж Су-34 ударил по скоплению боевиков и технике ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в субботу утром Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСу-34
 
 
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