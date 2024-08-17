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"Перестанет работать". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией - РИА Новости, 17.08.2024
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03:07 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/stsenariy-1966720086.html
"Перестанет работать". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией
"Перестанет работать". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией - РИА Новости, 17.08.2024
"Перестанет работать". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией
Западные космические спутники перестанут функционировать, если страны НАТО начнут войну с Россией, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T03:07
2024-08-17T03:07
в мире
россия
сша
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Западные космические спутники перестанут функционировать, если страны НАТО начнут войну с Россией, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of."Если мы когда-либо окажемся в реальной войне с Россией, первое, что произойдет — все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены. &lt;…&gt; Это наша ахиллесова пята, и Россия знает об этом", — сказал эксперт.По его словам, Штаты и их союзники сильно зависят от многочисленных космических аппаратов. Их ликвидация приведет к тому, что вся система обороны прекратит функционировать в привычном режиме, в котором Пентагон готовит войска, уточнил Риттер.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении США и других государств Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.
https://ria.ru/20240817/vsu-1966714817.html
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в мире, россия, сша, скотт риттер, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Скотт Риттер, Дмитрий Песков, НАТО, Министерство обороны США
"Перестанет работать". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией

Риттер: западные спутники перестанут работать в случае большой войны с РФ

© Фото : Maj. Robert FellinghamАмериканские военные во время учений
Американские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : Maj. Robert Fellingham
Американские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Западные космические спутники перестанут функционировать, если страны НАТО начнут войну с Россией, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.
"Если мы когда-либо окажемся в реальной войне с Россией, первое, что произойдет — все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены. <…> Это наша ахиллесова пята, и Россия знает об этом", — сказал эксперт.
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По его словам, Штаты и их союзники сильно зависят от многочисленных космических аппаратов. Их ликвидация приведет к тому, что вся система обороны прекратит функционировать в привычном режиме, в котором Пентагон готовит войска, уточнил Риттер.
В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении США и других государств Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.
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В миреРоссияСШАСкотт РиттерДмитрий ПесковНАТОМинистерство обороны США
 
 
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