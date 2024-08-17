https://ria.ru/20240817/stsenariy-1966720086.html

"Перестанет работать". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией

"Перестанет работать". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией - РИА Новости, 17.08.2024

"Перестанет работать". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией

Западные космические спутники перестанут функционировать, если страны НАТО начнут войну с Россией, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T03:07

2024-08-17T03:07

2024-08-17T03:07

в мире

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скотт риттер

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Западные космические спутники перестанут функционировать, если страны НАТО начнут войну с Россией, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of."Если мы когда-либо окажемся в реальной войне с Россией, первое, что произойдет — все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены. <…> Это наша ахиллесова пята, и Россия знает об этом", — сказал эксперт.По его словам, Штаты и их союзники сильно зависят от многочисленных космических аппаратов. Их ликвидация приведет к тому, что вся система обороны прекратит функционировать в привычном режиме, в котором Пентагон готовит войска, уточнил Риттер.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении США и других государств Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.

https://ria.ru/20240817/vsu-1966714817.html

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в мире, россия, сша, скотт риттер, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша