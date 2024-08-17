https://ria.ru/20240817/stsenariy-1966720086.html
"Перестанет работать". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией
"Перестанет работать". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией - РИА Новости, 17.08.2024
"Перестанет работать". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией
Западные космические спутники перестанут функционировать, если страны НАТО начнут войну с Россией, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T03:07
2024-08-17T03:07
2024-08-17T03:07
в мире
россия
сша
скотт риттер
дмитрий песков
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577172263_0:152:3070:1879_1920x0_80_0_0_0d137a2ec777599ad15a25cb30922052.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Западные космические спутники перестанут функционировать, если страны НАТО начнут войну с Россией, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of."Если мы когда-либо окажемся в реальной войне с Россией, первое, что произойдет — все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены. <…> Это наша ахиллесова пята, и Россия знает об этом", — сказал эксперт.По его словам, Штаты и их союзники сильно зависят от многочисленных космических аппаратов. Их ликвидация приведет к тому, что вся система обороны прекратит функционировать в привычном режиме, в котором Пентагон готовит войска, уточнил Риттер.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении США и других государств Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.
https://ria.ru/20240817/vsu-1966714817.html
https://ria.ru/20240817/svo-1966718130.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577172263_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_6b3402dd380b921d6343e041410d32a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, скотт риттер, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Скотт Риттер, Дмитрий Песков, НАТО, Министерство обороны США
"Перестанет работать". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией
Риттер: западные спутники перестанут работать в случае большой войны с РФ