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В Турции рассказали о последствиях возможного землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 17.08.2024
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09:58 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/stambul-1966739089.html
В Турции рассказали о последствиях возможного землетрясения в Стамбуле
В Турции рассказали о последствиях возможного землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 17.08.2024
В Турции рассказали о последствиях возможного землетрясения в Стамбуле
Шестьсот тысяч домов подвергаются опасности обрушения в первые минуты вероятного землетрясения в Стамбуле, в условиях серьёзного риска живут примерно 2,5... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T09:58
2024-08-17T09:58
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АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Шестьсот тысяч домов подвергаются опасности обрушения в первые минуты вероятного землетрясения в Стамбуле, в условиях серьёзного риска живут примерно 2,5 миллиона человек, сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Учёные прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше семи в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета учёных мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. "Сегодня мы завершили анализ рисков в 39 районах Стамбула и убедились, что пятая часть от общего числа домов в этом городе - примерно 1,5 миллиона домов - не отвечает требованиям безопасности. В случае возможного землетрясения мы увидели, что 600 тысяч домов подвергаются опасности обрушения в первые минуты. Другими словами, примерно 2,5 миллиона наших людей живут в условиях очень серьезного риска. Мы полностью осознаем серьезность этой ситуации и знаем, что эти здания необходимо срочно преобразовать", - приводит слова министра газета Dünya. По расчётам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240102/zemletryasenie-1919474226.html
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в мире, стамбул, турция, мраморное море
В мире, Стамбул, Турция, Мраморное море
В Турции рассказали о последствиях возможного землетрясения в Стамбуле

Министр: вероятное землетрясение в Стамбуле может разрушить 600 тысяч домов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВид на мечеть Айя-София и Новую мечеть в Стамбуле
Вид на мечеть Айя-София и Новую мечеть в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вид на мечеть Айя-София и Новую мечеть в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Шестьсот тысяч домов подвергаются опасности обрушения в первые минуты вероятного землетрясения в Стамбуле, в условиях серьёзного риска живут примерно 2,5 миллиона человек, сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум.
Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Учёные прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше семи в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета учёных мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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"Сегодня мы завершили анализ рисков в 39 районах Стамбула и убедились, что пятая часть от общего числа домов в этом городе - примерно 1,5 миллиона домов - не отвечает требованиям безопасности. В случае возможного землетрясения мы увидели, что 600 тысяч домов подвергаются опасности обрушения в первые минуты. Другими словами, примерно 2,5 миллиона наших людей живут в условиях очень серьезного риска. Мы полностью осознаем серьезность этой ситуации и знаем, что эти здания необходимо срочно преобразовать", - приводит слова министра газета Dünya.
По расчётам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
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В миреСтамбулТурцияМраморное море
 
 
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