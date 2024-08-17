https://ria.ru/20240817/stambul-1966739089.html

В Турции рассказали о последствиях возможного землетрясения в Стамбуле

В Турции рассказали о последствиях возможного землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 17.08.2024

В Турции рассказали о последствиях возможного землетрясения в Стамбуле

Шестьсот тысяч домов подвергаются опасности обрушения в первые минуты вероятного землетрясения в Стамбуле, в условиях серьёзного риска живут примерно 2,5... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T09:58

2024-08-17T09:58

2024-08-17T09:58

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турция

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АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Шестьсот тысяч домов подвергаются опасности обрушения в первые минуты вероятного землетрясения в Стамбуле, в условиях серьёзного риска живут примерно 2,5 миллиона человек, сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Учёные прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше семи в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета учёных мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. "Сегодня мы завершили анализ рисков в 39 районах Стамбула и убедились, что пятая часть от общего числа домов в этом городе - примерно 1,5 миллиона домов - не отвечает требованиям безопасности. В случае возможного землетрясения мы увидели, что 600 тысяч домов подвергаются опасности обрушения в первые минуты. Другими словами, примерно 2,5 миллиона наших людей живут в условиях очень серьезного риска. Мы полностью осознаем серьезность этой ситуации и знаем, что эти здания необходимо срочно преобразовать", - приводит слова министра газета Dünya. По расчётам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240102/zemletryasenie-1919474226.html

https://ria.ru/20240807/zemletryasenie-1964549940.html

стамбул

турция

мраморное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стамбул, турция, мраморное море