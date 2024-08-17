https://ria.ru/20240817/ssha-1966827261.html

США не хотят выглядеть пособником нападения на Курскую область, пишут СМИ

США не хотят выглядеть пособником нападения на Курскую область, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2024

США не хотят выглядеть пособником нападения на Курскую область, пишут СМИ

США не делятся с Киевом разведданными об объектах на российской территории, опасаясь создать впечатление, что американские власти поддерживают нападение Украины РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T23:57

2024-08-17T23:57

2024-08-17T23:57

специальная военная операция на украине

россия

сша

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. США не делятся с Киевом разведданными об объектах на российской территории, опасаясь создать впечатление, что американские власти поддерживают нападение Украины на Курскую область, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Белый дом накануне отверг причастность США к подготовке и планированию атаки ВСУ под Курском. Ранее заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель также отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область. При этом агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны. "Высокопоставленный чиновник из США заявил, что Вашингтон не делится разведданными с Украиной о целях внутри России, добавив, что администрация (президента США Джо - ред.) Байдена не хочет, чтобы считали, что она поддерживает атаку на территорию России", - пишет издание. Газета подчеркивает, что для достижения успеха в атаке на территорию РФ у Украины нет достаточного уровня поддержки от США и их союзников. Кроме того, собеседник издания рассказал, что администрация Байдена "не верит", что ВСУ переместили системы HIMARS на территорию России, и считает, что украинская армия, "скорее всего", производит обстрелы из них с приграничных украинских территорий. Минобороны РФ в пятницу сообщало, что российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, высокоточными ракетными ударами уничтожили в Сумской области три пусковые установки HIMARS. В МИД России заявляли, что ВСУ в пятницу впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/kursk-1965662774.html

https://ria.ru/20240814/ataka-1966280706.html

https://ria.ru/20240813/bayden-1966031520.html

россия

сша

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины