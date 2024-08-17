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СМИ: в результате пожара на блошином рынке в США пострадали четыре человека - РИА Новости, 17.08.2024
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07:34 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/ssha-1966728486.html
СМИ: в результате пожара на блошином рынке в США пострадали четыре человека
СМИ: в результате пожара на блошином рынке в США пострадали четыре человека - РИА Новости, 17.08.2024
СМИ: в результате пожара на блошином рынке в США пострадали четыре человека
Крупный пожар произошел в пятницу на блошином рынке в американском городе Хьюстон штата Техас, четыре человека пострадали, сообщает телеканал ABC News со... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T07:34
2024-08-17T07:34
хьюстон
техас
в мире
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Крупный пожар произошел в пятницу на блошином рынке в американском городе Хьюстон штата Техас, четыре человека пострадали, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные пожарные службы. По данным телеканала, пожар начался в пятницу утром. Среди пострадавших также был пожарные, которых госпитализировали с ожогами. "Четыре человека пострадали в результате крупного пожара на блошином рынке на севере Хьюстона", - заявил ABC News со ссылкой на местные пожарные службы. Телеканал добавляет, что причины возгорания неизвестны.
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хьюстон, техас, в мире
Хьюстон, Техас, В мире
СМИ: в результате пожара на блошином рынке в США пострадали четыре человека

ABC: в результате пожара на блошином рынке в США пострадали четыре человека

© AFP 2024 / DAVID SWANSONАмериканский пожарный
Американский пожарный - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AFP 2024 / DAVID SWANSON
Американский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Крупный пожар произошел в пятницу на блошином рынке в американском городе Хьюстон штата Техас, четыре человека пострадали, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные пожарные службы.
По данным телеканала, пожар начался в пятницу утром. Среди пострадавших также был пожарные, которых госпитализировали с ожогами.
"Четыре человека пострадали в результате крупного пожара на блошином рынке на севере Хьюстона", - заявил ABC News со ссылкой на местные пожарные службы.
Телеканал добавляет, что причины возгорания неизвестны.
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