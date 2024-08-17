https://ria.ru/20240817/ssha-1966728486.html

СМИ: в результате пожара на блошином рынке в США пострадали четыре человека

СМИ: в результате пожара на блошином рынке в США пострадали четыре человека - РИА Новости, 17.08.2024

СМИ: в результате пожара на блошином рынке в США пострадали четыре человека

Крупный пожар произошел в пятницу на блошином рынке в американском городе Хьюстон штата Техас, четыре человека пострадали, сообщает телеканал ABC News со... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T07:34

2024-08-17T07:34

2024-08-17T07:34

хьюстон

техас

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885645782_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_595efdd50921e560b9dbe66d8c0b4a9b.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Крупный пожар произошел в пятницу на блошином рынке в американском городе Хьюстон штата Техас, четыре человека пострадали, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные пожарные службы. По данным телеканала, пожар начался в пятницу утром. Среди пострадавших также был пожарные, которых госпитализировали с ожогами. "Четыре человека пострадали в результате крупного пожара на блошином рынке на севере Хьюстона", - заявил ABC News со ссылкой на местные пожарные службы. Телеканал добавляет, что причины возгорания неизвестны.

https://ria.ru/20240816/pozhary-1966710230.html

хьюстон

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хьюстон, техас, в мире