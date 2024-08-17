https://ria.ru/20240817/ssha-1966721174.html

На Западе спрогнозировали крупнейший в истории крах экономики США

На Западе спрогнозировали крупнейший в истории крах экономики США - РИА Новости, 17.08.2024

На Западе спрогнозировали крупнейший в истории крах экономики США

США ждет крупнейший в истории экономический кризис, который избавит мир от гегемонии доллара, заявил немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T03:42

2024-08-17T03:42

2024-08-17T03:42

экономика

сша

россия

владимир путин

megaupload

брикс

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США ждет крупнейший в истории экономический кризис, который избавит мир от гегемонии доллара, заявил немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Приходит конец доминированию доллара США. Мир отвергает задиру. США не смогут увеличить государственный долг. Печатание денег будет их единственным инструментом. Гиперинфляция уничтожит активы Соединенных Штатов. Ожидайте самого большого краха в истории", — спрогнозировал он.Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что США задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов, которые ничем не обеспечены. Объемы экономики страны сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Он назвал это проблемой для всех держателей долларовой массы.Путин неоднократно подчеркивал, что в связи с этим процесс дедолларизации в мире неизбежен и объективен. По словам президента, страны БРИКС уже отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается.

https://ria.ru/20240817/stsenariy-1966720086.html

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экономика, сша, россия, владимир путин, megaupload, брикс