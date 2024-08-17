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На Западе спрогнозировали крупнейший в истории крах экономики США - РИА Новости, 17.08.2024
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03:42 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/ssha-1966721174.html
На Западе спрогнозировали крупнейший в истории крах экономики США
На Западе спрогнозировали крупнейший в истории крах экономики США - РИА Новости, 17.08.2024
На Западе спрогнозировали крупнейший в истории крах экономики США
США ждет крупнейший в истории экономический кризис, который избавит мир от гегемонии доллара, заявил немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T03:42
2024-08-17T03:42
экономика
сша
россия
владимир путин
megaupload
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США ждет крупнейший в истории экономический кризис, который избавит мир от гегемонии доллара, заявил немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Приходит конец доминированию доллара США. Мир отвергает задиру. США не смогут увеличить государственный долг. Печатание денег будет их единственным инструментом. Гиперинфляция уничтожит активы Соединенных Штатов. Ожидайте самого большого краха в истории", — спрогнозировал он.Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что США задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов, которые ничем не обеспечены. Объемы экономики страны сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Он назвал это проблемой для всех держателей долларовой массы.Путин неоднократно подчеркивал, что в связи с этим процесс дедолларизации в мире неизбежен и объективен. По словам президента, страны БРИКС уже отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается.
https://ria.ru/20240817/stsenariy-1966720086.html
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экономика, сша, россия, владимир путин, megaupload, брикс
Экономика, США, Россия, Владимир Путин, Megaupload, БРИКС
На Западе спрогнозировали крупнейший в истории крах экономики США

Дотком: экономику США в скором времени ждет крупнейший в истории крах

© AP Photo / Jose Luis MaganaКупол Капитолия США в Вашингтоне
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Купол Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США ждет крупнейший в истории экономический кризис, который избавит мир от гегемонии доллара, заявил немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
"Приходит конец доминированию доллара США. Мир отвергает задиру. США не смогут увеличить государственный долг. Печатание денег будет их единственным инструментом. Гиперинфляция уничтожит активы Соединенных Штатов. Ожидайте самого большого краха в истории", — спрогнозировал он.
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Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что США задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов, которые ничем не обеспечены. Объемы экономики страны сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Он назвал это проблемой для всех держателей долларовой массы.
Путин неоднократно подчеркивал, что в связи с этим процесс дедолларизации в мире неизбежен и объективен. По словам президента, страны БРИКС уже отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается.
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ЭкономикаСШАРоссияВладимир ПутинMegauploadБРИКС
 
 
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