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России необходимо денацифицировать Украину, считает американский журналист - РИА Новости, 17.08.2024
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03:30 17.08.2024 (обновлено: 03:33 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/ssha-1966720815.html
России необходимо денацифицировать Украину, считает американский журналист
России необходимо денацифицировать Украину, считает американский журналист - РИА Новости, 17.08.2024
России необходимо денацифицировать Украину, считает американский журналист
Известный американский радиоведущий, политический сатирик и антивоенный активист Ренди Кредико считает, что России необходимо продолжить денацификацию Украины и РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T03:30
2024-08-17T03:33
в мире
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Известный американский радиоведущий, политический сатирик и антивоенный активист Ренди Кредико считает, что России необходимо продолжить денацификацию Украины и "отправить НАТО паковать" свои вещи. "России не следует вести переговоры с террористами. Они должны денацифицировать... Украину и отправить НАТО паковаться", - написал он в соцсети X. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240817/stsenariy-1966720086.html
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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
России необходимо денацифицировать Украину, считает американский журналист

Американский сатирик Кредико: России нужно продолжить денацификацию Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Известный американский радиоведущий, политический сатирик и антивоенный активист Ренди Кредико считает, что России необходимо продолжить денацификацию Украины и "отправить НАТО паковать" свои вещи.
«
"России не следует вести переговоры с террористами. Они должны денацифицировать... Украину и отправить НАТО паковаться", - написал он в соцсети X.
Американские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
"Перестанет работать". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией
03:07
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
США могут отправить военных на Украину, заявили в конгрессе
13 декабря 2023, 05:52
 
В миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
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