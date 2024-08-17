https://ria.ru/20240817/sputnik-1966809347.html

С территории США запустили первый сенегальский спутник

С территории США запустили первый сенегальский спутник - РИА Новости, 17.08.2024

С территории США запустили первый сенегальский спутник

Первый сенегальский спутник успешно запущен в космос с территории США, сообщил президент Сенегала Бассиру Диомай Фай. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T20:17

2024-08-17T20:17

2024-08-17T20:17

космос - риа наука

сенегал

сша

калифорния

бассиру диомай фай

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Первый сенегальский спутник успешно запущен в космос с территории США, сообщил президент Сенегала Бассиру Диомай Фай. "Сегодня Сенегал вступает в новую эпоху после успешного запуска нашего первого спутника GAINDESAT-1A… с базы Ванденберг в Калифорнии. Это достижение, которое стало результатом пяти лет кропотливой работы наших инженеров и техников, знаменует собой важный шаг на пути к нашему технологическому суверенитету", - написал глава государства на своей странице в социальной сети Х. Президент также поблагодарил всех, кто сделал возможным реализацию этого проекта.

https://ria.ru/20240628/bundesver-1956140720.html

сенегал

сша

калифорния

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2024

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космос - риа наука, сенегал, сша, калифорния, бассиру диомай фай