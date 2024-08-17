https://ria.ru/20240817/sputnik-1966809347.html
С территории США запустили первый сенегальский спутник
С территории США запустили первый сенегальский спутник - РИА Новости, 17.08.2024
С территории США запустили первый сенегальский спутник
Первый сенегальский спутник успешно запущен в космос с территории США, сообщил президент Сенегала Бассиру Диомай Фай. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T20:17
2024-08-17T20:17
2024-08-17T20:17
космос - риа наука
сенегал
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калифорния
бассиру диомай фай
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Первый сенегальский спутник успешно запущен в космос с территории США, сообщил президент Сенегала Бассиру Диомай Фай. "Сегодня Сенегал вступает в новую эпоху после успешного запуска нашего первого спутника GAINDESAT-1A… с базы Ванденберг в Калифорнии. Это достижение, которое стало результатом пяти лет кропотливой работы наших инженеров и техников, знаменует собой важный шаг на пути к нашему технологическому суверенитету", - написал глава государства на своей странице в социальной сети Х. Президент также поблагодарил всех, кто сделал возможным реализацию этого проекта.
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космос - риа наука, сенегал, сша, калифорния, бассиру диомай фай
Космос - РИА Наука, Сенегал, США, Калифорния, Бассиру Диомай Фай
С территории США запустили первый сенегальский спутник
Фай: с территории США успешно запустили первый сенегальский спутник