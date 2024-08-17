https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966810947.html

Спецоперация, 17 августа: Киев готовит провокацию на Курской АЭС

Спецоперация, 17 августа: Киев готовит провокацию на Курской АЭС - РИА Новости, 17.08.2024

Спецоперация, 17 августа: Киев готовит провокацию на Курской АЭС

Минобороны РФ с надлежащей серьезностью оценивает информацию, поступающую по независимым каналам о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T20:44

2024-08-17T20:44

2024-08-17T20:44

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

россия

украина

олаф шольц

алексей лихачев

рафаэль гросси

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минобороны РФ с надлежащей серьезностью оценивает информацию, поступающую по независимым каналам о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции, заявили в ведомстве в субботу. В министерстве подчеркнули, что Украина готовит провокацию, чтобы обвинить РФ в "самообстреле" станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины. В ведомстве расценили такие действия киевского режима при поддержке западных покровителей как прямое и явное нарушение международной конвенции Генассамблеи ООН о борьбе с актами ядерного терроризма. Минобороны РФ предупредило, что в случае начала реализации преступных планов киевского режима по созданию в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры. Глава "Росатома" Алексей Лихачев в субботу провёл телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и объяснил ему, что ситуация вокруг Курской и Запорожской атомных станций продолжает ухудшаться. Провокационные действия ВСУ, по его словам, могут нанести непоправимый ущерб атомной энергетике на всей планете. Лихачев пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и оценить ситуацию вокруг станции. Гросси выразил обеспокоенность по поводу безопасности атомных электростанций, где находятся постоянные представители агентства, "и в любом другом месте, где может произойти ядерная авария", а также заявил о готовности оценить ситуацию, в том числе посетив станцию. Уничтоженные PatriotКак следует из сводки Минобороны РФ о ходе спецоперации, подразделения российских группировок за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике противника, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, а также отразили пять контратак. Украинские войска при этом потеряли более двух тысяч военнослужащих. Кроме того, Киев лишился боевой машины пехоты, двух бронетранспортёров М113 и трёх боевых бронированных машин MaxxPro производства США, четырёх гаубиц М777 и одной М198 производства США, двух гаубиц FH-70 производства Великобритании, гаубицы "Мста-Б", самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и пяти "Гвоздика", орудия Д-20 и восьми Д-30, гаубицы L-119 производства Великобритании. Также уничтожены пять полевых складов боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы "Гарант", "Буковель-AD", "Полонез" и "Анклав-Н", а также комплекс радиоэлектронной разведки "Пластун". Артиллерия, авиация и расчёты беспилотников уничтожили на аэродромах фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета воздушных сил Украины, в том числе два Ми-8 и Ми-17, две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции АN/MPQ-65 комплекса Patriot производства США, пусковую установку и радиолокационную станцию TRML-4D зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125. Также были поражены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS и 35 беспилотников, в том числе 10 вне зоны проведения спецоперации. Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера военно-морских сил Украины. Неудачные действия ВСУ В отдельной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области говорится, что российские Вооружённые силы продолжают уничтожать украинские формирования. В частности, ведется поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука. Были отражены атаки штурмовых групп трёх украинских бригад в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное. "В результате этих неудачных действий ВСУ потеряли танк и 11 боевых бронированных машин", - уточнили в МО РФ. Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники бригад ВСУ в районах Новой Сорочины, Любимовки, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косицы. Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияницы, Косицы, Хотени и Бояро-Лежачей в Сумской области. За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, 31 единицу бронетехники, в том числе три танка, одну БМП, три бронетранспортера, 25 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пусковую установку ЗРК IRIS-Т, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины. Обстрелы ДНР Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские военные в субботу многократно обстреливали Донецк и Горловку и выпустили в общей сложности 52 снаряда калибра 155 миллиметров. Кроме того, ВСУ атаковали Енакиево, применив дрон-камикадзе. При обстрелах пострадали двое мужчин и одна женщина. Новые средства не выделяютсяНемецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) со ссылкой на документы сообщила 17 августа, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине. Согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ новые средства на эти цели не выделяются. Уже одобренные материалы все еще будут поставляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишет издание. Поставленный Киеву британский танк Challenger 2 был уничтожен в Курской области в результате удара российским барражирующим боеприпасом "Ланцет", внутри него был ликвидирован украинский военнослужащий, который прошел подготовку в Великобритании, сообщила газета Sun со ссылкой на источник. Воздушная тревога Воздушная тревога субботу была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В некоторых регионах её объявляли несколько раз за день. Украинские СМИ и официальные лица сообщали о неоднократных взрывах в Сумах, взрывах в районе Киева, в подконтрольном Киеву Краматорске, в Кривом Роге, Харькове. Назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

https://ria.ru/20240817/germaniya-1966754770.html

https://ria.ru/20240817/zameshatelstvo-1966789751.html

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