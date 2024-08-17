https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966788803.html
Российские военные "Искандером" уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
Российские военные "Искандером" уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области - РИА Новости, 18.08.2024
Российские военные "Искандером" уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса "Искандер" уничтожили систему залпового огня M270 MLRS с личным составом ВСУ в Сумской области, сообщило... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-17T17:21
2024-08-17T17:21
2024-08-18T01:50
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса "Искандер" уничтожили систему залпового огня M270 MLRS с личным составом ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны.Как рассказали в ведомстве, подразделение разведки выявило позицию M270 MLRS, поставляемой странами НАТО на вооружение ВСУ, в районе населенного пункта Бездрик в Сумской области. По ней нанесли ракетный удар. В результате реактивная была полностью уничтожена вместе с личным составом.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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"Искандер" уничтожает систему залпового огня M270 MLRS с личным составом ВСУ
"Искандер" уничтожил систему залпового огня M270 MLRS с личным составом ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ
2024-08-17T17:21
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, сумская область, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Украина, НАТО
Российские военные "Искандером" уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
Минобороны: "Искандер" уничтожил под Сумами M270 MLRS с личным составом ВСУ