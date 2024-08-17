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Киев бросил в Курскую область призывников, заявил российский военный - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 17.08.2024 (обновлено: 10:03 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966734935.html
Киев бросил в Курскую область призывников, заявил российский военный
Киев бросил в Курскую область призывников, заявил российский военный - РИА Новости, 17.08.2024
Киев бросил в Курскую область призывников, заявил российский военный
Согласно документам, обнаруженным в бронеколонне 82-й штурмовой бригады ВСУ, которая была уничтожена в Курской области, среди личного состава были бойцы,... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T09:09
2024-08-17T10:03
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
киев
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КУРСК, 17 авг - РИА Новости. Согласно документам, обнаруженным в бронеколонне 82-й штурмовой бригады ВСУ, которая была уничтожена в Курской области, среди личного состава были бойцы, закончившие в июне одномесячные воинские подготовительные курсы, сообщил РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным "Ветер". В субботу военный сообщил агентству, что моторизованная колонна, принадлежавшая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, вооруженная бронированной техникой стран-членов блока НАТО, полностью уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС РФ. "Сертификат и свидетельство об окончании одномесячных курсов базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных обнаружены в одной из захваченных в Курской области "натовских" бронемашин. Документы датированы 14 июня 2024 года и выданы на имя младшего сержанта ВСУ Басова Александроа Юрьевича. Согласно документам, по окончании месячных курсов курсанту была присвоена квалификация "стрелок базового уровня", - сказал он. Фото документов имеются в распоряжении РИА Новости. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966304407.html
https://ria.ru/20240817/kurskaya_oblast-1966722181.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Киев, Безопасность
Киев бросил в Курскую область призывников, заявил российский военный

Морпех Ветер: ВСУ отправили в Курскую область боевиков с месяцем подготовки

© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 17 авг - РИА Новости. Согласно документам, обнаруженным в бронеколонне 82-й штурмовой бригады ВСУ, которая была уничтожена в Курской области, среди личного состава были бойцы, закончившие в июне одномесячные воинские подготовительные курсы, сообщил РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным "Ветер".
В субботу военный сообщил агентству, что моторизованная колонна, принадлежавшая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, вооруженная бронированной техникой стран-членов блока НАТО, полностью уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.
Группа десантников ВСУ уничтожена в Борках Курской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В Курской области уничтожили новую группу десантников ВСУ
15 августа, 06:33
"Сертификат и свидетельство об окончании одномесячных курсов базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных обнаружены в одной из захваченных в Курской области "натовских" бронемашин. Документы датированы 14 июня 2024 года и выданы на имя младшего сержанта ВСУ Басова Александроа Юрьевича. Согласно документам, по окончании месячных курсов курсанту была присвоена квалификация "стрелок базового уровня", - сказал он.
Фото документов имеются в распоряжении РИА Новости.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Уничтожение 82-й штурмовой бригады ВСУ с техникой НАТО в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Морпехи уничтожили в Курской области колонну ВСУ на бронетехнике стран НАТО
04:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКиевБезопасность
 
 
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