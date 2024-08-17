https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966734935.html

Киев бросил в Курскую область призывников, заявил российский военный

Киев бросил в Курскую область призывников, заявил российский военный - РИА Новости, 17.08.2024

Киев бросил в Курскую область призывников, заявил российский военный

Согласно документам, обнаруженным в бронеколонне 82-й штурмовой бригады ВСУ, которая была уничтожена в Курской области, среди личного состава были бойцы,... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T09:09

2024-08-17T09:09

2024-08-17T10:03

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

киев

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КУРСК, 17 авг - РИА Новости. Согласно документам, обнаруженным в бронеколонне 82-й штурмовой бригады ВСУ, которая была уничтожена в Курской области, среди личного состава были бойцы, закончившие в июне одномесячные воинские подготовительные курсы, сообщил РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным "Ветер". В субботу военный сообщил агентству, что моторизованная колонна, принадлежавшая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, вооруженная бронированной техникой стран-членов блока НАТО, полностью уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС РФ. "Сертификат и свидетельство об окончании одномесячных курсов базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных обнаружены в одной из захваченных в Курской области "натовских" бронемашин. Документы датированы 14 июня 2024 года и выданы на имя младшего сержанта ВСУ Басова Александроа Юрьевича. Согласно документам, по окончании месячных курсов курсанту была присвоена квалификация "стрелок базового уровня", - сказал он. Фото документов имеются в распоряжении РИА Новости. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966304407.html

https://ria.ru/20240817/kurskaya_oblast-1966722181.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, киев, безопасность