Киев бросил в Курскую область призывников, заявил российский военный
Морпех Ветер: ВСУ отправили в Курскую область боевиков с месяцем подготовки
© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
КУРСК, 17 авг - РИА Новости. Согласно документам, обнаруженным в бронеколонне 82-й штурмовой бригады ВСУ, которая была уничтожена в Курской области, среди личного состава были бойцы, закончившие в июне одномесячные воинские подготовительные курсы, сообщил РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным "Ветер".
В субботу военный сообщил агентству, что моторизованная колонна, принадлежавшая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, вооруженная бронированной техникой стран-членов блока НАТО, полностью уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.
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"Сертификат и свидетельство об окончании одномесячных курсов базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных обнаружены в одной из захваченных в Курской области "натовских" бронемашин. Документы датированы 14 июня 2024 года и выданы на имя младшего сержанта ВСУ Басова Александроа Юрьевича. Согласно документам, по окончании месячных курсов курсанту была присвоена квалификация "стрелок базового уровня", - сказал он.
Фото документов имеются в распоряжении РИА Новости.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.