https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966731515.html

В Курской области нашли ящики с патронами натовского образца

В Курской области нашли ящики с патронами натовского образца - РИА Новости, 17.08.2024

В Курской области нашли ящики с патронами натовского образца

Ящики с пулеметными лентами и патронами натовского образца калибра 12,7 миллиметров с маркировкой на арабском языке обнаружены в захваченных броневиках на месте РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T08:22

2024-08-17T08:22

2024-08-17T08:22

специальная военная операция на украине

курская область

россия

сша

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

нато

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КУРСК, 17 авг - РИА Новости. Ящики с пулеметными лентами и патронами натовского образца калибра 12,7 миллиметров с маркировкой на арабском языке обнаружены в захваченных броневиках на месте уничтоженной колонны ВСУ в Курской области, сообщил РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным "Ветер". "В сожженной в Курской области украинской бронеколонне обнаружены ящики с пулеметными лентами с патронами калибра 12,7 миллиметров для пулеметов натовского образца типа М2 Браунинг с маркировкой на арабском языке, что может свидетельствовать о том, что данный боекомплект ранее предназначался для использования армией США и ее союзниками на Ближнем Востоке", - заявил РИА Новости российский офицер. Фотоснимки ящиков с боекомплектом переданы в распоряжение агентства. Отмечается, что в уничтоженной украинской колонне было обнаружено более двадцати таких цинковых ящиков с патронами с маркировкой на арабском языке. Согласно маркировке, боекомплект был произведен в 2019 году. Ранее российские морские пехотинцы захватили у одной из уничтоженных в Курской области украинских диверсионно-разведывательных групп стрелковое вооружение производства стран членов блока НАТО, в частности американский пулемет М2 Браунинг калибра 12,7 миллиметров. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966304407.html

https://ria.ru/20240817/kurskaya_oblast-1966722181.html

https://ria.ru/20240816/drg-1966543559.html

курская область

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, сша, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, безопасность