В Курской области нашли ящики с патронами натовского образца
Морпехи нашли в захваченных броневиках в Курской области ящики с патронами НАТО
Российские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
КУРСК, 17 авг - РИА Новости. Ящики с пулеметными лентами и патронами натовского образца калибра 12,7 миллиметров с маркировкой на арабском языке обнаружены в захваченных броневиках на месте уничтоженной колонны ВСУ в Курской области, сообщил РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным "Ветер".
"В сожженной в Курской области украинской бронеколонне обнаружены ящики с пулеметными лентами с патронами калибра 12,7 миллиметров для пулеметов натовского образца типа М2 Браунинг с маркировкой на арабском языке, что может свидетельствовать о том, что данный боекомплект ранее предназначался для использования армией США и ее союзниками на Ближнем Востоке", - заявил РИА Новости российский офицер.
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Фотоснимки ящиков с боекомплектом переданы в распоряжение агентства.
Отмечается, что в уничтоженной украинской колонне было обнаружено более двадцати таких цинковых ящиков с патронами с маркировкой на арабском языке. Согласно маркировке, боекомплект был произведен в 2019 году.
Ранее российские морские пехотинцы захватили у одной из уничтоженных в Курской области украинских диверсионно-разведывательных групп стрелковое вооружение производства стран членов блока НАТО, в частности американский пулемет М2 Браунинг калибра 12,7 миллиметров.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.