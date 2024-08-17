Рейтинг@Mail.ru
В Курской области нашли ящики с патронами натовского образца - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966731515.html
В Курской области нашли ящики с патронами натовского образца
В Курской области нашли ящики с патронами натовского образца - РИА Новости, 17.08.2024
В Курской области нашли ящики с патронами натовского образца
Ящики с пулеметными лентами и патронами натовского образца калибра 12,7 миллиметров с маркировкой на арабском языке обнаружены в захваченных броневиках на месте РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T08:22
2024-08-17T08:22
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сша
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966722371_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7b58f6505f9b7f3bdb51cb36a400ca9f.jpg
КУРСК, 17 авг - РИА Новости. Ящики с пулеметными лентами и патронами натовского образца калибра 12,7 миллиметров с маркировкой на арабском языке обнаружены в захваченных броневиках на месте уничтоженной колонны ВСУ в Курской области, сообщил РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным "Ветер". "В сожженной в Курской области украинской бронеколонне обнаружены ящики с пулеметными лентами с патронами калибра 12,7 миллиметров для пулеметов натовского образца типа М2 Браунинг с маркировкой на арабском языке, что может свидетельствовать о том, что данный боекомплект ранее предназначался для использования армией США и ее союзниками на Ближнем Востоке", - заявил РИА Новости российский офицер. Фотоснимки ящиков с боекомплектом переданы в распоряжение агентства. Отмечается, что в уничтоженной украинской колонне было обнаружено более двадцати таких цинковых ящиков с патронами с маркировкой на арабском языке. Согласно маркировке, боекомплект был произведен в 2019 году. Ранее российские морские пехотинцы захватили у одной из уничтоженных в Курской области украинских диверсионно-разведывательных групп стрелковое вооружение производства стран членов блока НАТО, в частности американский пулемет М2 Браунинг калибра 12,7 миллиметров. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966304407.html
https://ria.ru/20240817/kurskaya_oblast-1966722181.html
https://ria.ru/20240816/drg-1966543559.html
курская область
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966722371_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_d2b8182af370ce0eb74dfa95e4bf34d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, сша, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, США, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
В Курской области нашли ящики с патронами натовского образца

Морпехи нашли в захваченных броневиках в Курской области ящики с патронами НАТО

© РИА НовостиРоссийские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области
Российские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости
Российские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 17 авг - РИА Новости. Ящики с пулеметными лентами и патронами натовского образца калибра 12,7 миллиметров с маркировкой на арабском языке обнаружены в захваченных броневиках на месте уничтоженной колонны ВСУ в Курской области, сообщил РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным "Ветер".
"В сожженной в Курской области украинской бронеколонне обнаружены ящики с пулеметными лентами с патронами калибра 12,7 миллиметров для пулеметов натовского образца типа М2 Браунинг с маркировкой на арабском языке, что может свидетельствовать о том, что данный боекомплект ранее предназначался для использования армией США и ее союзниками на Ближнем Востоке", - заявил РИА Новости российский офицер.
Группа десантников ВСУ уничтожена в Борках Курской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В Курской области уничтожили новую группу десантников ВСУ
15 августа, 06:33
Фотоснимки ящиков с боекомплектом переданы в распоряжение агентства.
Отмечается, что в уничтоженной украинской колонне было обнаружено более двадцати таких цинковых ящиков с патронами с маркировкой на арабском языке. Согласно маркировке, боекомплект был произведен в 2019 году.
Ранее российские морские пехотинцы захватили у одной из уничтоженных в Курской области украинских диверсионно-разведывательных групп стрелковое вооружение производства стран членов блока НАТО, в частности американский пулемет М2 Браунинг калибра 12,7 миллиметров.
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Морпехи уничтожили в Курской области колонну ВСУ на бронетехнике стран НАТО
04:43
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Уничтожение украинской ДРГ с оружием стран НАТО в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ в Курской области
Вчера, 10:58
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСШАВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала