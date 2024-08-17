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Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на Курском направлении
Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на Курском направлении - РИА Новости, 17.08.2024
Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на Курском направлении
В Курской области в плен сдались более 20 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T06:24
2024-08-17T06:24
2024-08-17T08:41
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КУРСК, 17 авг — РИА Новости. В Курской области в плен сдались более 20 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур."Двадцать четыре военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка на Курском направлении", — сказал собеседник агентства.Видео с конвоированием пленных, снятое с беспилотника, оказалось в распоряжении РИА Новости.Для сдачи использовался специально созданный для этого Telegram-канал FREE_SOLDIER2022, с помощью которого боевики вышли на связь. Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240817/kurskaya_oblast-1966722181.html
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Бойцы ВСУ сдаются в плен в районе Комаровки Курской области
Подразделение из 24 военнослужащих 22-й отдельной мехбригады ВСУ организованно сдалось в плен в районе Комаровки Курской области, использовав для этого специально созданный канал в Telegram.
Об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур.
Видео с конвоированием пленных, снятое с беспилотника, оказалось в распоряжении агентства.
2024-08-17T06:24
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на Курском направлении
Силовые структуры: более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на Курском направлении