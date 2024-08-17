https://ria.ru/20240817/sozhitel-1966740497.html

Сожитель москвички, отсудившей у него собаку, хочет вернуть деньги

Сожитель москвички, отсудившей у него собаку, хочет вернуть деньги - РИА Новости, 17.08.2024

Сожитель москвички, отсудившей у него собаку, хочет вернуть деньги

Бывший сожитель москвички, отсудившей у него фен Dyson и собаку, сообщил РИА Новости, что хочет вернуть долг на сумму 350 тысяч долларов, который вместе со... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T10:08

2024-08-17T10:08

2024-08-17T10:08

zara

dolce & gabbana

aliexpress

происшествия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Бывший сожитель москвички, отсудившей у него фен Dyson и собаку, сообщил РИА Новости, что хочет вернуть долг на сумму 350 тысяч долларов, который вместе со своим товарищем давал женщине и ее дочери на покупку автомобилей. Москвичка в августе 2023 года обратилась с заявлением в отдел МВД, в котором указала, что ее бывший сожитель "незаконно удерживает ее имущество". В полиции отказались возбудить уголовное дело, тогда женщина обратилась с иском в суд. Список имущества занял несколько страниц, она требовала вернуть практически все: пиджаки ZARA, платья Zimmermann, Mugler и Dolce Gabbana, домашние халаты, ботфорты, сланцы, тапочки, туфли Christian Louboutin, Saint Laurent и Sergio Rossi, джинсы с AliExpress и от Gucci, ботинки с Wildberries, плащ Bottega Veneta, красное и черное лаковое белье, косметику, кроссовки Air Jordan, швейную машинку, компьютер Apple, фен Dyson и утюжок для волос, подвеску Tiffani, кольца, серьги, сумки Dior, Fendy, Valentino и Prada. А также сланцы, резинки для волос и собаку по кличке Белла. Спустя год суд удовлетворил ее требования. По словам мужчины, который по решению суда должен все вернуть, его бывшая возлюбленная заявила в суде, что приобрела это все на личные средства, но это не соответствует действительности. Он отметил, что в квартире есть также вещи других жильцов, которые проживали там ранее и женщина претендует на них. "Девушка - жулик и мошенница, против нее и (ее - ред.) дочери возбуждены уголовные дела. Деньги и ценности удерживаются. Они получили от меня и от моего товарища крупные денежные суммы на покупку автомобилей, купили их и не хотят возвращать - ни деньги, ни автомобили. У них суммарный долг на 350 тысяч долларов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что девушки пытаются получить еще какие-то предметы роскоши, в том числе золото, которое, по словам мужчины, они никогда не покупали. "Против них возбуждено уголовное дело. Сейчас идет судебное расследование", - заключил он.

https://ria.ru/20240731/jurist-1963156971.html

https://ria.ru/20230831/tsum-1893431175.html

https://rsport.ria.ru/20210319/telegin-1601925935.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

zara, dolce & gabbana, aliexpress, происшествия