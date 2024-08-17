https://ria.ru/20240817/sotsset-1966796387.html

Соцсеть Х прекратила деятельность в Бразилии

Соцсеть Х прекратила деятельность в Бразилии - РИА Новости, 17.08.2024

Соцсеть Х прекратила деятельность в Бразилии

Социальная сеть X заявила о немедленном прекращении своей деятельности в Бразилии на фоне конфликта с судьей Верховного суда по вопросам цензуры, при этом сама... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T18:32

2024-08-17T18:32

2024-08-17T20:29

бразилия

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технологии

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илон маск

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Социальная сеть X заявила о немедленном прекращении своей деятельности в Бразилии на фоне конфликта с судьей Верховного суда по вопросам цензуры, при этом сама платформа останется доступной для бразильских пользователей."Прошлым вечером (судья Верховного суда Бразилии. — Прим. ред.) Александр ди Мораеш угрожал нашему законному представителю арестом в случае, если мы не будем следовать его постановлениям по вопросам цензуры. <...> Для того чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников, мы приняли решение немедленно прекратить свою деятельность в Бразилии", — говорится в публикации на официальной странице X.Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск ранее предлагал Александру ди Мораешу уйти в отставку, обвинив его в последовательном нарушении бразильской конституции и пообещав опубликовать его запросы об удалении материалов из социальной сети. Суд в Бразилии постановил начать расследование против Маска после обвинений в адрес судьи.Как подчеркивается, сама платформа X останется доступной для пользователей в стране.В компании утверждают, что Мораеш озвучивал свои угрозы "в частном порядке", не заявляя о них открыто. Согласно материалу, X уже несколько раз подавала апелляции в Верховный суд Бразилии, чтобы оспорить решения по вопросам цензурирования контента, но их не рассмотрели. Кроме того, как заявили в компании, ее пользователи из Бразилии не знают, что на X были наложены какие-либо цензурные ограничения.Маск ранее утверждал, что на фоне конфликта с властями Бразилии его сотрудникам в стране грозят арестами. Позже он заявил, что соцсеть получила от палаты представителей США запрос на предоставление данных о действиях в южноамериканском государстве, которые, предположительно, нарушают бразильское законодательство.

https://ria.ru/20240411/sotsset-1939252110.html

https://ria.ru/20240409/mask-1938850769.html

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бразилия, в мире, технологии, сша, илон маск