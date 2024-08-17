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Соцсеть Х прекратила деятельность в Бразилии
Соцсеть Х прекратила деятельность в Бразилии - РИА Новости, 17.08.2024
Соцсеть Х прекратила деятельность в Бразилии
Социальная сеть X заявила о немедленном прекращении своей деятельности в Бразилии на фоне конфликта с судьей Верховного суда по вопросам цензуры, при этом сама... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T18:32
2024-08-17T18:32
2024-08-17T20:29
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Социальная сеть X заявила о немедленном прекращении своей деятельности в Бразилии на фоне конфликта с судьей Верховного суда по вопросам цензуры, при этом сама платформа останется доступной для бразильских пользователей."Прошлым вечером (судья Верховного суда Бразилии. — Прим. ред.) Александр ди Мораеш угрожал нашему законному представителю арестом в случае, если мы не будем следовать его постановлениям по вопросам цензуры. <...> Для того чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников, мы приняли решение немедленно прекратить свою деятельность в Бразилии", — говорится в публикации на официальной странице X.Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск ранее предлагал Александру ди Мораешу уйти в отставку, обвинив его в последовательном нарушении бразильской конституции и пообещав опубликовать его запросы об удалении материалов из социальной сети. Суд в Бразилии постановил начать расследование против Маска после обвинений в адрес судьи.Как подчеркивается, сама платформа X останется доступной для пользователей в стране.В компании утверждают, что Мораеш озвучивал свои угрозы "в частном порядке", не заявляя о них открыто. Согласно материалу, X уже несколько раз подавала апелляции в Верховный суд Бразилии, чтобы оспорить решения по вопросам цензурирования контента, но их не рассмотрели. Кроме того, как заявили в компании, ее пользователи из Бразилии не знают, что на X были наложены какие-либо цензурные ограничения.Маск ранее утверждал, что на фоне конфликта с властями Бразилии его сотрудникам в стране грозят арестами. Позже он заявил, что соцсеть получила от палаты представителей США запрос на предоставление данных о действиях в южноамериканском государстве, которые, предположительно, нарушают бразильское законодательство.
https://ria.ru/20240411/sotsset-1939252110.html
https://ria.ru/20240409/mask-1938850769.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, в мире, технологии, сша, илон маск
Бразилия, В мире, Технологии, США, Илон Маск
Соцсеть Х прекратила деятельность в Бразилии
Соцсеть Х прекратила деятельность в Бразилии из-за конфликта с властями
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Социальная сеть X заявила о немедленном прекращении своей деятельности в Бразилии на фоне конфликта с судьей Верховного суда по вопросам цензуры, при этом сама платформа останется доступной для бразильских пользователей.
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"Прошлым вечером (судья Верховного суда Бразилии. — Прим. ред.) Александр ди Мораеш угрожал нашему законному представителю арестом в случае, если мы не будем следовать его постановлениям по вопросам цензуры. <...> Для того чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников, мы приняли решение немедленно прекратить свою деятельность в Бразилии", — говорится в публикации на официальной странице X.
Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск
ранее предлагал Александру ди Мораешу уйти в отставку, обвинив его в последовательном нарушении бразильской конституции и пообещав опубликовать его запросы об удалении материалов из социальной сети. Суд в Бразилии постановил начать расследование против Маска после обвинений в адрес судьи.
Как подчеркивается, сама платформа X останется доступной для пользователей в стране.
В компании утверждают, что Мораеш озвучивал свои угрозы "в частном порядке", не заявляя о них открыто. Согласно материалу, X уже несколько раз подавала апелляции в Верховный суд Бразилии, чтобы оспорить решения по вопросам цензурирования контента, но их не рассмотрели. Кроме того, как заявили в компании, ее пользователи из Бразилии не знают, что на X были наложены какие-либо цензурные ограничения.
Маск ранее утверждал, что на фоне конфликта с властями Бразилии его сотрудникам в стране грозят арестами. Позже он заявил, что соцсеть получила от палаты представителей США
запрос на предоставление данных о действиях в южноамериканском государстве, которые, предположительно, нарушают бразильское законодательство.