"Плюнули в лицо". В Киеве высказались о действиях Германии
Соскин: сокращение поддержки от ФРГ означает ее выход из проукраинской коалиции
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сокращение военной помощи Украине со стороны Германии означает возможную потерю важного союзника, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Германия выходит из проукраинской коалиции <…> На 2025 год немцы сократили программу поддержки Украины с 8 миллиардов до 4 – в два раза! То есть Украина защищает рубежи Германии, а они плюнули в лицо украинцам", — утверждает он.
По словам Соскина, основная вина лежит на Зеленском, чья политика не устраивает власти ФРГ.
"Это их реакция на поведение Зеленского. Они уже воспринимают его как какого-то авантюриста. Не дай бог, если он еще станет для них мошенником, ведь тогда для Украины наступят очень тяжелые и черные времена", — спрогнозировал эксперт.
Ранее сообщалось, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.