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В Сомали при подрыве пикапа правительственных сил погибли 12 человек - РИА Новости, 17.08.2024
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14:58 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/somali-1966770458.html
В Сомали при подрыве пикапа правительственных сил погибли 12 человек
В Сомали при подрыве пикапа правительственных сил погибли 12 человек - РИА Новости, 17.08.2024
В Сомали при подрыве пикапа правительственных сил погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли, 9 пострадали в ходе подрыва радикальными исламистами пикапа правительственных сил на юге Сомали, сообщает издание Garowe. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:58
2024-08-17T14:58
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, 9 пострадали в ходе подрыва радикальными исламистами пикапа правительственных сил на юге Сомали, сообщает издание Garowe. "Взрыв на обочине дороги в деревне Сариитов... на юге Сомали, направленный на пикап правительственных сил, убил по меньшей мере 12 человек и ранил 9 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" уже взяла на себя ответственность за атаку.
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в мире, сомали
В мире, Сомали
В Сомали при подрыве пикапа правительственных сил погибли 12 человек

В Сомали при подрыве пикапа погибли 12 человек, девять пострадали

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомали
Сомали - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Сомали. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, 9 пострадали в ходе подрыва радикальными исламистами пикапа правительственных сил на юге Сомали, сообщает издание Garowe.
"Взрыв на обочине дороги в деревне Сариитов... на юге Сомали, направленный на пикап правительственных сил, убил по меньшей мере 12 человек и ранил 9 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" уже взяла на себя ответственность за атаку.
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