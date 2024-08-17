https://ria.ru/20240817/somali-1966770458.html

В Сомали при подрыве пикапа правительственных сил погибли 12 человек

В Сомали при подрыве пикапа правительственных сил погибли 12 человек - РИА Новости, 17.08.2024

В Сомали при подрыве пикапа правительственных сил погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, 9 пострадали в ходе подрыва радикальными исламистами пикапа правительственных сил на юге Сомали, сообщает издание Garowe. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:58

2024-08-17T14:58

2024-08-17T14:58

в мире

сомали

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, 9 пострадали в ходе подрыва радикальными исламистами пикапа правительственных сил на юге Сомали, сообщает издание Garowe. "Взрыв на обочине дороги в деревне Сариитов... на юге Сомали, направленный на пикап правительственных сил, убил по меньшей мере 12 человек и ранил 9 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" уже взяла на себя ответственность за атаку.

https://ria.ru/20240715/somali-1959669157.html

сомали

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сомали