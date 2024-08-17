https://ria.ru/20240817/somali-1966770458.html
В Сомали при подрыве пикапа правительственных сил погибли 12 человек
В Сомали при подрыве пикапа правительственных сил погибли 12 человек - РИА Новости, 17.08.2024
В Сомали при подрыве пикапа правительственных сил погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли, 9 пострадали в ходе подрыва радикальными исламистами пикапа правительственных сил на юге Сомали, сообщает издание Garowe. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:58
2024-08-17T14:58
2024-08-17T14:58
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, 9 пострадали в ходе подрыва радикальными исламистами пикапа правительственных сил на юге Сомали, сообщает издание Garowe. "Взрыв на обочине дороги в деревне Сариитов... на юге Сомали, направленный на пикап правительственных сил, убил по меньшей мере 12 человек и ранил 9 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" уже взяла на себя ответственность за атаку.
https://ria.ru/20240715/somali-1959669157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сомали
В Сомали при подрыве пикапа правительственных сил погибли 12 человек
В Сомали при подрыве пикапа погибли 12 человек, девять пострадали
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, 9 пострадали в ходе подрыва радикальными исламистами пикапа правительственных сил на юге Сомали, сообщает издание Garowe.
"Взрыв на обочине дороги в деревне Сариитов... на юге Сомали, направленный на пикап правительственных сил, убил по меньшей мере 12 человек и ранил 9 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" уже взяла на себя ответственность за атаку.