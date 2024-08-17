https://ria.ru/20240817/soldat-1966751922.html

СМИ признали потерю в Курской области военного, обучавшегося в Британии

СМИ признали потерю в Курской области военного, обучавшегося в Британии - РИА Новости, 17.08.2024

СМИ признали потерю в Курской области военного, обучавшегося в Британии

Поставленный Киеву британский танк Challenger 2 был уничтожен в Курской области в результате удара российской армии, внутри него был ликвидирован украинский... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T12:11

2024-08-17T12:11

2024-08-17T12:11

специальная военная операция на украине

россия

курская область

великобритания

владимир путин

валерий герасимов

сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Поставленный Киеву британский танк Challenger 2 был уничтожен в Курской области в результате удара российской армии, внутри него был ликвидирован украинский военный, который прошел подготовку в Великобритании, сообщает газета Sun со ссылкой на источник. "Солдат из Украины, которого тренировали в Великобритании, был убит, когда его британский танк Challenger 2 попал под удар российского дрона", - пишет газета. Источник заявил газете, что Challenger 2, о котором идет речь, был "полностью уничтожен" российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" в Курской области. Ранее газета Independent сообщила, что минобороны Великобритании не стало отрицать информацию о том, что ВСУ использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область, которое РФ квалифицировала как теракт и назвало провокацией. Independent со ссылкой на представителя оборонного ведомства сообщало, что минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители. Однако это не касается крылатых ракет Storm Shadow, которые Лондон разрешил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины. В январе 2023 года Британия объявила о передаче Украине 14 боевых танков Challenger 2. Как минимум два из них были подбиты российскими войсками. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240817/vsu-1966751051.html

https://ria.ru/20240816/udary-1966701661.html

https://ria.ru/20240816/mera-1966635260.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, великобритания, владимир путин, валерий герасимов, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, sun, в мире