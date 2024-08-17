https://ria.ru/20240817/sleboda-1966785988.html

"Дороги смерти". На Западе заявили о потерях ВСУ из-за ошибки под Курском

"Дороги смерти". На Западе заявили о потерях ВСУ из-за ошибки под Курском - РИА Новости, 17.08.2024

"Дороги смерти". На Западе заявили о потерях ВСУ из-за ошибки под Курском

Текущие позиции ВСУ в Курской области невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе из-за их критической уязвимости, заявил политический аналитик, бывший... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T17:11

2024-08-17T17:11

2024-08-17T17:11

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

оборона

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Текущие позиции ВСУ в Курской области невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе из-за их критической уязвимости, заявил политический аналитик, бывший военнослужащий ВМС США Марк Слебода в интервью журналисту Дэнни Хайфону."(Атака в Курской области – Прим.ред.) будет для ВСУ очень трудной, потому что они с трех сторон окружены российскими войсками, которые обстреливают их артиллерией, беспилотниками, планирующими бомбами, фугасными авиабомбами", — сказал эксперт.По его словам, ВСУ не в состоянии организовать систему снабжения в Курской области без крупных потерь."Украинцы не могут использовать железнодорожные пути, поэтому дороги, которые они используют, являются "дорогами смерти". Именно там Россия наносит самые мощные удары. <…> Россия "обескровливает" их, пока те пытаются обеспечить себе снабжение, подкрепление и эвакуацию поврежденной техники. Этот план невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе. Это стратегическая ошибка", — резюмировал Слебода.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966767711.html

https://ria.ru/20240817/armiya-1966763987.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, оборона