"Дороги смерти". На Западе заявили о потерях ВСУ из-за ошибки под Курском
Слебода: ВСУ не смогут удерживать позиции в Курской области
© Минобороны России/TelegramВертолет Ка-52 наносит удар авиационными ракетами С-8 по бронированной военной технике подразделений ВСУ
Вертолет Ка-52 наносит удар авиационными ракетами С-8 по бронированной военной технике подразделений ВСУ
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Текущие позиции ВСУ в Курской области невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе из-за их критической уязвимости, заявил политический аналитик, бывший военнослужащий ВМС США Марк Слебода в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
"(Атака в Курской области – Прим.ред.) будет для ВСУ очень трудной, потому что они с трех сторон окружены российскими войсками, которые обстреливают их артиллерией, беспилотниками, планирующими бомбами, фугасными авиабомбами", — сказал эксперт.
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По его словам, ВСУ не в состоянии организовать систему снабжения в Курской области без крупных потерь.
"Украинцы не могут использовать железнодорожные пути, поэтому дороги, которые они используют, являются "дорогами смерти". Именно там Россия наносит самые мощные удары. <…> Россия "обескровливает" их, пока те пытаются обеспечить себе снабжение, подкрепление и эвакуацию поврежденной техники. Этот план невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе. Это стратегическая ошибка", — резюмировал Слебода.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.