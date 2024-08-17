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"Дороги смерти". На Западе заявили о потерях ВСУ из-за ошибки под Курском - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/sleboda-1966785988.html
"Дороги смерти". На Западе заявили о потерях ВСУ из-за ошибки под Курском
"Дороги смерти". На Западе заявили о потерях ВСУ из-за ошибки под Курском - РИА Новости, 17.08.2024
"Дороги смерти". На Западе заявили о потерях ВСУ из-за ошибки под Курском
Текущие позиции ВСУ в Курской области невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе из-за их критической уязвимости, заявил политический аналитик, бывший... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T17:11
2024-08-17T17:11
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
оборона
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Текущие позиции ВСУ в Курской области невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе из-за их критической уязвимости, заявил политический аналитик, бывший военнослужащий ВМС США Марк Слебода в интервью журналисту Дэнни Хайфону."(Атака в Курской области – Прим.ред.) будет для ВСУ очень трудной, потому что они с трех сторон окружены российскими войсками, которые обстреливают их артиллерией, беспилотниками, планирующими бомбами, фугасными авиабомбами", — сказал эксперт.По его словам, ВСУ не в состоянии организовать систему снабжения в Курской области без крупных потерь."Украинцы не могут использовать железнодорожные пути, поэтому дороги, которые они используют, являются "дорогами смерти". Именно там Россия наносит самые мощные удары. &lt;…&gt; Россия "обескровливает" их, пока те пытаются обеспечить себе снабжение, подкрепление и эвакуацию поврежденной техники. Этот план невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе. Это стратегическая ошибка", — резюмировал Слебода.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966767711.html
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курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, оборона
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Оборона
"Дороги смерти". На Западе заявили о потерях ВСУ из-за ошибки под Курском

Слебода: ВСУ не смогут удерживать позиции в Курской области

© Минобороны России/TelegramВертолет Ка-52 наносит удар авиационными ракетами С-8 по бронированной военной технике подразделений ВСУ
Вертолет Ка-52 наносит удар авиационными ракетами С-8 по бронированной военной технике подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Минобороны России/Telegram
Вертолет Ка-52 наносит удар авиационными ракетами С-8 по бронированной военной технике подразделений ВСУ
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Текущие позиции ВСУ в Курской области невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе из-за их критической уязвимости, заявил политический аналитик, бывший военнослужащий ВМС США Марк Слебода в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
"(Атака в Курской области – Прим.ред.) будет для ВСУ очень трудной, потому что они с трех сторон окружены российскими войсками, которые обстреливают их артиллерией, беспилотниками, планирующими бомбами, фугасными авиабомбами", — сказал эксперт.
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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По его словам, ВСУ не в состоянии организовать систему снабжения в Курской области без крупных потерь.
"Украинцы не могут использовать железнодорожные пути, поэтому дороги, которые они используют, являются "дорогами смерти". Именно там Россия наносит самые мощные удары. <…> Россия "обескровливает" их, пока те пытаются обеспечить себе снабжение, подкрепление и эвакуацию поврежденной техники. Этот план невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе. Это стратегическая ошибка", — резюмировал Слебода.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныОборона
 
 
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