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МАГАТЭ предупредило об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС - РИА Новости, 17.08.2024
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20:56 17.08.2024 (обновлено: 22:10 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/situatsiya-1966813465.html
МАГАТЭ предупредило об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС
МАГАТЭ предупредило об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС - РИА Новости, 17.08.2024
МАГАТЭ предупредило об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС
Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) ухудшается после сегодняшней атаки беспилотника, заявил генеральный директор Международного агентства РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T20:56
2024-08-17T22:10
в мире
магатэ
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) ухудшается после сегодняшней атаки беспилотника, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова приводятся на сайте организации.&quot;Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС &lt;...&gt; ухудшается после удара беспилотника, который сегодня пришелся по дороге по периметру площадки станции&quot;, — указано в материале.Уточняется, что оборудование ЗАЭС и сотрудники не пострадали при атаке беспилотника, но повреждена дорога между главными воротами станции. Место удара находилось недалеко от основных прудов — оросителей охлаждающей воды, примерно в ста метрах от линии электропередачи "Днепровская".Утром пресс-служба ЗАЭС сообщила, что ВСУ с беспилотника сбросили снаряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра станции. Ей пользуются сотрудники энергообъекта. Как уточнила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, от места удара до периметра станции всего десять метров, до блоков — около 500 метров.Накануне представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Так, Киев собирается использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области.По данным военкора Марата Хайруллина, украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы" — намереваются нанести удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива.Сегодня Минобороны предупредило, что в случае попытки Украины ударить по Курской АЭС Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры.
https://ria.ru/20240817/mid-1966787449.html
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в мире, магатэ, энергодар, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
МАГАТЭ предупредило об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС

МАГАТЭ: ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшается после субботней атаки БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) ухудшается после сегодняшней атаки беспилотника, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова приводятся на сайте организации.
«

"Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС <...> ухудшается после удара беспилотника, который сегодня пришелся по дороге по периметру площадки станции", — указано в материале.

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Уточняется, что оборудование ЗАЭС и сотрудники не пострадали при атаке беспилотника, но повреждена дорога между главными воротами станции. Место удара находилось недалеко от основных прудов — оросителей охлаждающей воды, примерно в ста метрах от линии электропередачи "Днепровская".
Утром пресс-служба ЗАЭС сообщила, что ВСУ с беспилотника сбросили снаряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра станции. Ей пользуются сотрудники энергообъекта. Как уточнила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, от места удара до периметра станции всего десять метров, до блоков — около 500 метров.
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По данным военкора Марата Хайруллина, украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы" — намереваются нанести удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива.
Сегодня Минобороны предупредило, что в случае попытки Украины ударить по Курской АЭС Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭЭнергодарЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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