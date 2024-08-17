МАГАТЭ предупредило об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС
МАГАТЭ: ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшается после субботней атаки БПЛА
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) ухудшается после сегодняшней атаки беспилотника, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова приводятся на сайте организации.
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"Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС <...> ухудшается после удара беспилотника, который сегодня пришелся по дороге по периметру площадки станции", — указано в материале.
Уточняется, что оборудование ЗАЭС и сотрудники не пострадали при атаке беспилотника, но повреждена дорога между главными воротами станции. Место удара находилось недалеко от основных прудов — оросителей охлаждающей воды, примерно в ста метрах от линии электропередачи "Днепровская".
Утром пресс-служба ЗАЭС сообщила, что ВСУ с беспилотника сбросили снаряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра станции. Ей пользуются сотрудники энергообъекта. Как уточнила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, от места удара до периметра станции всего десять метров, до блоков — около 500 метров.
Россия довела Киев до последней черты
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Накануне представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Так, Киев собирается использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области.
По данным военкора Марата Хайруллина, украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы" — намереваются нанести удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива.
Сегодня Минобороны предупредило, что в случае попытки Украины ударить по Курской АЭС Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры.