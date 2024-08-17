В Британию уже мог проникнуть более опасный штамм оспы обезьяны
Эксперт: более опасный штамм оспы обезьяны, вероятно, уже проник в Британию
© AP Photo / Matt DunhamМедицинские работники, Великобритания
© AP Photo / Matt Dunham
Медицинские работники, Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Случаи заражения более опасным штаммом оспы обезьян генетической клады (ветви) 1b с высокой долей вероятности уже имеются на территории Великобритании, заявил профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер в интервью телеканалу Sky News.
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"Очень вероятно, что кто-то в Великобритании уже заразился новым вариантом вирусного заболевания", - приводит его слова телеканал.
ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
14 августа, 21:23
Эксперт при этом считает, что подтверждение этой информации будет получено только через несколько недель, когда люди с симптомами начнут обращаться к врачам и будут проведены анализы.
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"Хотя уровень смертности (от нового варианта - ред.) в Африке довольно высок - 3-4 %, он, вероятно, будет гораздо ниже, если он (вариант - ред.) распространится по Европе", - добавляет профессор.
Британские власти в четверг сообщили, что готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян. Отмечалось, что в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян клады I.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.