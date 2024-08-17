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В Британию уже мог проникнуть более опасный штамм оспы обезьяны - РИА Новости, 17.08.2024
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19:15 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/shtamm-1966802804.html
В Британию уже мог проникнуть более опасный штамм оспы обезьяны
В Британию уже мог проникнуть более опасный штамм оспы обезьяны - РИА Новости, 17.08.2024
В Британию уже мог проникнуть более опасный штамм оспы обезьяны
Случаи заражения более опасным штаммом оспы обезьян генетической клады (ветви) 1b с высокой долей вероятности уже имеются на территории Великобритании, заявил... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T19:15
2024-08-17T19:15
великобритания
африка
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Случаи заражения более опасным штаммом оспы обезьян генетической клады (ветви) 1b с высокой долей вероятности уже имеются на территории Великобритании, заявил профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер в интервью телеканалу Sky News. "Очень вероятно, что кто-то в Великобритании уже заразился новым вариантом вирусного заболевания", - приводит его слова телеканал. Эксперт при этом считает, что подтверждение этой информации будет получено только через несколько недель, когда люди с симптомами начнут обращаться к врачам и будут проведены анализы. "Хотя уровень смертности (от нового варианта - ред.) в Африке довольно высок - 3-4 %, он, вероятно, будет гораздо ниже, если он (вариант - ред.) распространится по Европе", - добавляет профессор. Британские власти в четверг сообщили, что готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян. Отмечалось, что в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян клады I. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня. Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.
https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html
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великобритания, африка, россия, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Великобритания, Африка, Россия, ВОЗ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Британию уже мог проникнуть более опасный штамм оспы обезьяны

Эксперт: более опасный штамм оспы обезьяны, вероятно, уже проник в Британию

© AP Photo / Matt DunhamМедицинские работники, Великобритания
Медицинские работники, Великобритания - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Медицинские работники, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Случаи заражения более опасным штаммом оспы обезьян генетической клады (ветви) 1b с высокой долей вероятности уже имеются на территории Великобритании, заявил профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер в интервью телеканалу Sky News.
«
"Очень вероятно, что кто-то в Великобритании уже заразился новым вариантом вирусного заболевания", - приводит его слова телеканал.
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14 августа, 21:23
Эксперт при этом считает, что подтверждение этой информации будет получено только через несколько недель, когда люди с симптомами начнут обращаться к врачам и будут проведены анализы.
«
"Хотя уровень смертности (от нового варианта - ред.) в Африке довольно высок - 3-4 %, он, вероятно, будет гораздо ниже, если он (вариант - ред.) распространится по Европе", - добавляет профессор.
Британские власти в четверг сообщили, что готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян. Отмечалось, что в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян клады I.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая 2022, 15:53
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Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболеванияПосмотреть
В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.
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Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы распространения оспы обезьян
15 августа, 04:07
 
ВеликобританияАфрикаРоссияВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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