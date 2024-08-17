https://ria.ru/20240817/shtamm-1966802804.html

В Британию уже мог проникнуть более опасный штамм оспы обезьяны

В Британию уже мог проникнуть более опасный штамм оспы обезьяны - РИА Новости, 17.08.2024

В Британию уже мог проникнуть более опасный штамм оспы обезьяны

Случаи заражения более опасным штаммом оспы обезьян генетической клады (ветви) 1b с высокой долей вероятности уже имеются на территории Великобритании, заявил... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T19:15

2024-08-17T19:15

2024-08-17T19:15

великобритания

африка

россия

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594223274_240:710:2619:2048_1920x0_80_0_0_b70f44fd702b737c43ff70374ae5800c.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Случаи заражения более опасным штаммом оспы обезьян генетической клады (ветви) 1b с высокой долей вероятности уже имеются на территории Великобритании, заявил профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер в интервью телеканалу Sky News. "Очень вероятно, что кто-то в Великобритании уже заразился новым вариантом вирусного заболевания", - приводит его слова телеканал. Эксперт при этом считает, что подтверждение этой информации будет получено только через несколько недель, когда люди с симптомами начнут обращаться к врачам и будут проведены анализы. "Хотя уровень смертности (от нового варианта - ред.) в Африке довольно высок - 3-4 %, он, вероятно, будет гораздо ниже, если он (вариант - ред.) распространится по Европе", - добавляет профессор. Британские власти в четверг сообщили, что готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян. Отмечалось, что в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян клады I. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня. Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.

https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html

https://ria.ru/20240815/ospa-1966297733.html

великобритания

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, африка, россия, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)