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Сербия ожидает новые переговоры по российскому газу - РИА Новости, 17.08.2024
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13:52 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/serbiya-1966762525.html
Сербия ожидает новые переговоры по российскому газу
Сербия ожидает новые переговоры по российскому газу - РИА Новости, 17.08.2024
Сербия ожидает новые переговоры по российскому газу
Власти Сербии ожидают осенью новые переговоры о поставках природного газа из России и наиболее благоприятные условия, заявил сербский вице-премьер Александр... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:52
2024-08-17T13:52
экономика
россия
сербия
европа
душан баятович
александр вулин
сергей цивилев
газпром
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БЕЛГРАД, 17 авг - РИА Новости. Власти Сербии ожидают осенью новые переговоры о поставках природного газа из России и наиболее благоприятные условия, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. Замглавы сербского правительства 12-15 августа посетил Россию с рабочим визитом, в ходе которого провел разговор с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. "В мае следующего года истекает срок нашего соглашения о снабжении газом по льготным ценам, и мы разговаривали о том, чтобы переговоры о продлении начались уже в сентябре, потому что нет никаких причин ждать. Ожидаем, что соглашение будет продлено, что получим наилучшие и наиболее благоприятные условия и, конечно, что РФ ценит все то, что Сербия сделала именно благодаря политике президента (Александра - ред.) Вучича и принципиальной позиции по отказу от введения санкций против РФ", - заявил Вулин в эфире Радио и телевидения Сербии и добавил, что сербы не забудут, что веками были на одной стороне с Россией. Россия в 2023 году поставила Сербии 2,68 миллиарда кубометров газа, в 2024 году объем поставок должен быть превысить 3 миллиарда кубометров, заявлял РИА Новости в марте глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович. В прошлом году Баятович также рассказывал о договоренности с "Газпромом" увеличить объемы поставок зимой с 6 миллионов кубометров до 11 миллионов кубометров в сутки. Такие условия действуют по договору до июня 2025 года, при этом цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает этот газ, по словам Баятовича, самым дешевым в Европе - около 300 долларов за 1 тысячу кубометров.
https://ria.ru/20240815/gagauzija-1966477738.html
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экономика, россия, сербия, европа, душан баятович, александр вулин, сергей цивилев, газпром
Экономика, Россия, Сербия, Европа, Душан Баятович, Александр Вулин, Сергей Цивилев, Газпром
Сербия ожидает новые переговоры по российскому газу

Вице-премьер Сербии: страна ожидает благоприятные условия по российскому газу

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 авг - РИА Новости. Власти Сербии ожидают осенью новые переговоры о поставках природного газа из России и наиболее благоприятные условия, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.
Замглавы сербского правительства 12-15 августа посетил Россию с рабочим визитом, в ходе которого провел разговор с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.
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"В мае следующего года истекает срок нашего соглашения о снабжении газом по льготным ценам, и мы разговаривали о том, чтобы переговоры о продлении начались уже в сентябре, потому что нет никаких причин ждать. Ожидаем, что соглашение будет продлено, что получим наилучшие и наиболее благоприятные условия и, конечно, что РФ ценит все то, что Сербия сделала именно благодаря политике президента (Александра - ред.) Вучича и принципиальной позиции по отказу от введения санкций против РФ", - заявил Вулин в эфире Радио и телевидения Сербии и добавил, что сербы не забудут, что веками были на одной стороне с Россией.
Россия в 2023 году поставила Сербии 2,68 миллиарда кубометров газа, в 2024 году объем поставок должен быть превысить 3 миллиарда кубометров, заявлял РИА Новости в марте глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович.
В прошлом году Баятович также рассказывал о договоренности с "Газпромом" увеличить объемы поставок зимой с 6 миллионов кубометров до 11 миллионов кубометров в сутки. Такие условия действуют по договору до июня 2025 года, при этом цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает этот газ, по словам Баятовича, самым дешевым в Европе - около 300 долларов за 1 тысячу кубометров.
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ЭкономикаРоссияСербияЕвропаДушан БаятовичАлександр ВулинСергей ЦивилевГазпром
 
 
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