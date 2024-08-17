Сербия ожидает новые переговоры по российскому газу
Вице-премьер Сербии: страна ожидает благоприятные условия по российскому газу
Трубопровод. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 авг - РИА Новости. Власти Сербии ожидают осенью новые переговоры о поставках природного газа из России и наиболее благоприятные условия, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.
Замглавы сербского правительства 12-15 августа посетил Россию с рабочим визитом, в ходе которого провел разговор с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.
"В мае следующего года истекает срок нашего соглашения о снабжении газом по льготным ценам, и мы разговаривали о том, чтобы переговоры о продлении начались уже в сентябре, потому что нет никаких причин ждать. Ожидаем, что соглашение будет продлено, что получим наилучшие и наиболее благоприятные условия и, конечно, что РФ ценит все то, что Сербия сделала именно благодаря политике президента (Александра - ред.) Вучича и принципиальной позиции по отказу от введения санкций против РФ", - заявил Вулин в эфире Радио и телевидения Сербии и добавил, что сербы не забудут, что веками были на одной стороне с Россией.
Россия в 2023 году поставила Сербии 2,68 миллиарда кубометров газа, в 2024 году объем поставок должен быть превысить 3 миллиарда кубометров, заявлял РИА Новости в марте глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович.
В прошлом году Баятович также рассказывал о договоренности с "Газпромом" увеличить объемы поставок зимой с 6 миллионов кубометров до 11 миллионов кубометров в сутки. Такие условия действуют по договору до июня 2025 года, при этом цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает этот газ, по словам Баятовича, самым дешевым в Европе - около 300 долларов за 1 тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе выросли более чем на два процента
14 августа, 15:39